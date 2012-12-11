زندگی مسلمانان باید بر محور زندگی امامان معصوم (ع) باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در جمع کارکنان لشکر 28 و در مراسم عزاداران حسینی هیئت های مذهبی شهر سنندج اظهار داشت: شناخت و درک حضور امامان در زندگی فردی و اجنماعی مسلمانان از مهم ترین مسائل است.

وی افزود: امروزه زندگی امامان معصوم (ع) الگوی زندگی مسلمانان شده است، به خصوص قیام و نهضت امام حسین (ع) که نقش بسزایی در عرصه های سیاسی و مذهبی کشورهای اسلامی داشته است و در راستای ترویج این مهم باید از تمامی ظرفیت های در اختیار بهره برداری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: کشورهای اسلامی امروزه با درس گرفتن و برداشت از قیام امام حسین (ع) و اهداف نهضت امام حسین بیداری اسلامی را نقش زده اند و هراس در دل دشمنان دین و قرآن گذاشته اند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: امروزه دشمن اسلام و قرآن می داند که چه چیزی منافع آنها را در خطر انداخته و به همین سبب در پی فتنه و توطئه گری هستند.

وی ادامه داد: امروزه دشمن از سلاح هسته ای کشورهای اسلامی هراس ندارد چرا که خود همگی مسلح به این سلاح هستند و در واقع ترس دشمن از ولایت مداری و اسلام است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به توهین به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) و آتش زدن قرآن توسط کفار، گفت: ترس دشمن از گسترش اسلام و قرآن پیامبر (ص) است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اظهار داشت: تمام عرصه های زندگی امام حسین (ع) و قیامش دارای درس هایی است که امروزه توجه به آن ضروری و لازم است.

وی با بیان این مطلب که امروزه دشمن در پی ضربه زدن به دین مبین اسلام است، افزود: امام حسین (ع) برای احیاء دین قیام کرد و امروزه وظیفه تمامی مسلمانان جهان پاسداری از ارزش های اسلام است.