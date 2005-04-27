پنتاگون ازفروش بمبهاي هوشمند به اسرائيل خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين آژانس خبري در توضيح مسئله فوق الذكردرباره خريد تجهيرات پيشرفته نظامي توسط اسرائيل ازشركت لاكهيد مارتين كه متعلق به صنايع جنگ افزارسازي آمريكاست ، اعلام كرد اين رژيم درخواست خريد اين بمب ها را داده است .آژانس همكاري امنيت دفاعي پنتاگون طي اطلاعيه اي به كنگره آمريكا خبر داد كه ارزش بمب هاي GBU-28 به سي ميليون دلار مي رسد . در اين اطلاعيه آمده است : بمب GBU-28 براي نفوذ به مراكز فرماندهي مستحكم كه در عمق زمين قراردارند توليد شده و توسط نيروي هوايي اسرائيل در هواپيماهاي F-15 ساخت آمريكا بكار خواهد رفت .اين آژانس همچنين درراستاي توجيه اين اقدام تشنج آفرين خاطر نشان كرد : فروش بمب هاي GBU-28 هيچ تاثيري برتوازن نظامي منطقه خاورميانه نخواهد داشت .بنا براين گزارش ، برخي از تحليلگران بر اين باورند فروش اين بمب به اسرائيل به طور مشخص يك اقدام تحريك آميز است كه نگراني در باره حمله يكجانبه اسرائيل به ايران و كشوري ديگر در خاورميانه را قوت خواهد بخشيد .اين تحليلگران با بيان اين مطلب كه يكي از ظنهايي كه وجود دارد اين است كه اين بمب ممكن است براي حمله اسرائيل به ايران مورد استفاده قرار گيرد خاطر نشان مي كنند كه اين بمب هاي مورد بحث غير اتمي هستند كه مي تواند اهدافي در زير زمين را مورد هدف قرار دهند.

اين اظهارات درحالي صورت مي گيرد كه رهبران رژيم صهيونيستي درماههاي گذشته تهديد كرده بودند اگرتلاشهاي ديپلماتيك بين المللي و تهديد به تحريم نتواند ازتوليد آنچه آنها تسليحات هسته اي در ايران ادعا كردند،جلوگيري كند ، احتمالا از قدرت نظامي استفاده خواهند كرد .

شارون نخست وزيراسرائيل چندي پيش گفته بود كه اسرائيل اقداماتي را براي دفاع ازخود انجام خواهد داد. اين مسئله اين نگراني را كه تل آويودرفكر يك حمله پيشگيرانه است افزايش داد. دستيابي اخير اسرائيل به تسليحات از جمله بمبهاي تخريب استحكامات و بمب افكنهاي با برد بالا احتمال وقوع اين پيش بيني را افزايش داده است .

خبرگزاري آمريكايي آسوشيتد پرس نيز اعلام كرد: تسليحاتي كه اخيرا بوسيله اسرائيل خريداري شدند مي توانند در صورت حمله اين رژيم بسيار مهم باشند . در ماه فوريه اسرائيل 102 جنگنده اف 161 ساخت آمريكا را تحويل گرفت ، اين بزرگترين معامله تسليحاتي اسرائيل در تاريخ تشكيل اين رژيم بود . منابع نظامي اعلام كردند كه اين جنگده ها مخصوصا با يك تانك سوخت فوق العاده طراحي شده بودند تا توانايي رسيدن به ايران را داشته باشند .

ه8مچنين در ماه ژوئن اسرائيل يك قرارداد 319 ميليون دلاري را براي دستيابي به تقريبا 5000 بمب هوشمند ساخت آمريكا از جمله 500 "بمب تخريب استحكامات " كه مي توانند ديوارهاي بتوني 6 فوتي را از بين ببرند ، امضا كرد .

با وجود اين اقدامات و تهديدات اسرائيل ، تحليلگران استراتژيك و نظامي در اسرائيل و خارج از آن مي گويند حتي با تسليحات جديد ، اسرائيل نمي تواند و قادر نيست يك حمله موفق به تاسيسات هسته اي ايران داشته باشد .

آلكس واتانكا يك متخصص مسائل امنيتي درموسسه ارزيابي امنيت جينز در لندن مي گويد : شما بايد اطلاعات دقيق داشته باشيد شما بايد بدانيد چه چيز را هدف قرار دهيد ...اطلاعات در مورد ايران بسيار ضعيف هستند .

تحليلگران سياسي براين باورند كه حمله به ايران بيش ازآنكه به نفع اسرائيل تمام شود به نفع ايران تمام خواهد شد و تهران استفاده هاي زيادي از اين حمله براي تبليغ عليه اين رژيم و ادامه برنامه هسته اي خود خواهد برد .