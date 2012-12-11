نخستین همایش ملی «شبیه پژوهی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی «شبیه‌پژوهی» از سال گذشته برنامه‌ریزی و چکیده‌ مقالات آن در شهریور امسال مورد داوری قرار گرفت و از میان 55 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش 31 مقاله با نظر شورای علمی انتخاب شد. این همایش که دبیری علمی آن بر عهده رضا‌کوچک زاده نویسنده و پژوهشگر است، در روزهای 23 و 25 آذرماه به ترتیب در قم و تهران برگزار می‌شود.

بخش نخست این همایش در تهران با نمایش فیلم مستند «تعزیه سفر آواز و ارغوان» با صدای زنده یاد «فهیمه راستکار» آغاز خواهد شد. سپس 11 مقاله علمی در چهار پانل به ریاست فرهاد مهندس پور، محمد حسین ناصر بخت، محمد علی خبری و رحمت امینی ارائه می‌شود.

«بررسی و تحلیل با رویکرد تفسیری سلسله مراتب فرهنگی» از شهاب پازوکی، «شباهت‌ها و تفاوت‌های دو نمایش شرقی و شبیه خوانی و نوی ژاپن» از حسین فدایی حسین، خوانش بینامتنی و ارائه نویافته‌هایی از نفوذ شبیه خوانی در هنر کاشی کاری عصر قاجار» از فاطمه شهابی راد و مهدی پارسایی در نخستین پانل علمی ارائه می‌شود.

سپس «تعزیه، یگانه فضا برای بقای بحر طویل» از بهروز محمودی بختیاری، «بررسی اوزان اشعار تعزیه و چگونگی انطباق آن با گوشه‌های ردیف آوازی در موسیقی ایرانی» از عطاء الله کوپال و مهرداد خانی و «روابط بینامتنی در مجلس تعزیه شهادت امام حسین» از نغمه ثمینی و آزاده دلیر عناوین دومین بخش ارائه مقالات این همایش را تشکیل می‌دهد.

بخش سوم این همایش با ارائه مقالات « فرا تئاتر در دنیای شبیه خوانی» از جهان شیر یار احمدی، « تحلیل ارتباط تئاتری در تعزیه با رویکری نشانه شناختی» از مجید کیانیان برگزار می‌شود.

در آخرین بخش ارائه مقالات این همایش نیز مقالاتی از امیر سهرابی با عنوان «مضحکه دیگری در شبیه مضحک»، علی قلی‌پور با عنوان « تناقض سوگواری و سرگرمی در فستیوال حسبی و شبیه مضحک در ایران و ترینیداد» و سیاوش قائدی با عنوان «ژست شناسی در شبیه خوانی با تأملی بر نقش پوش شمر» ارائه می‌شود.

نخستین «همایش ملی شبیه پژوهی» روز شنبه 25 آذر از ساعت 9 تا 20 با اجرای مجلس شبیه خوانی به کار خود پایان خواهد داد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش می‌توانند به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552، تالار ایران فرهنگستان هنر مراجعه کنند.