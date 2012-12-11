19جزیره ایران در خلیج فارس ناوهای هواپیمابر ثابت هستند/ تسلط ایران بر شناورهای دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در دیدار با مسئولان ستاد همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت و جمعی از اساتید و دانشجویان اظهار داشت: جزایر ایران در خلیج فارس در عمیق ترین نقاط واقع شده و کلیه شناورها برای ورود به آن مجبورند از کنار این جزایر عبور کنند؛ لذا این جزایر و این وضعیت خاص جغرافیایی در خلیج فارس برای ما یک نعمت خدادای است و از این نعمت باید به درستی استفاده کرد.

وی با تشریح عوامل توانمندساز جغرافیایی کشور در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: طولانی ترین ساحل در خلیج فارس را ما دارا هستیم، بیشترین عمق آب در خلیج فارس آبهای ساحلی ایران است. اما کشورهای جنوبی خلیج فارس مجبور هستند برای نزدیک شدن به سواحل از کانال ها و موانع متعدد عبور کنند زیرا عمق آب در آنجا بسیار کم است.

* نیروی دریایی سپاه بر ورود و خروج شناورها از تنگه هرمز تسلط کامل دارد



سردار تنگسیری با تشریح اقدامات و توانمندی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنترل تنگه هرمز اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه بر ورود و خروج شناورها از تنگه هرمز تسلط کامل دارد. ما تمامی کشتی ها، شناورها و ناوهای نظامی که وارد تنگه هرمز می شوند را در مورد مقصد، نوع کشتی، مبدأ ، ملیت و غیره مورد سوال قرار می دهیم.

وی افزود: این کنترل را تا قبل از انقلاب فقط کشور عمان انجام می داد اما پس از انقلاب این فرزندان انقلاب هستند که نظارت و کنترل تنگه هرمز را انجام می دهند و امنیت رادر آن جا برقرار می کنند و اگر هم آنها جواب ندهند بااعزام و گسیل شناور گسیل کرده و شناسایی میدانی و مثبت انجام می دهیم و در زمان شناسایی مثبت با ارتباطی که با آن شناور دارند، دقیقا جواب سوالات ما را می دهند که این یک اقدام اساسی و از موضع اقتدار است.

وی حضور نظامیان فرامنطقه ای در خلیج فارس را بیانگر اهمیت منطقه دانست و افزود: تاریخ خلیج فارس بیانگر اهمیت و حساسیت خلیج فارس است و حضور بیگانگان در آن نشان از اهمیت خلیج فارس دارد و این حقیقت بر هیچکس پوشیده نیست. به تاریخ که برگردیم در قرن 19 استعمارگران ، اسپانیایی ها و بعد پرتقالی ها آمدند و در اواخر قرن بعد و در قرن 21 هم آمریکایی آمدند و این اهمیت بالای منطقه را نشان می دهد.

* نیروهای فرامنطقه ای امنیت را با خود هدیه نمی آوردند



جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه حضور نظامیان فرامنطقه ای درخلیج فارس را چالش آفرین دانست و خاطرنشان کرد: امروزحضور ناوهای بیگانه در منطقه خلیج فارس مهم ترین چالش منطقه است . آنها مخل امنیت هستند. کشورهای دوست و همسایه ما باید این حقیقت را درک کنند که نیروهای فرامنطقه ای امنیت را باخود هدیه نمی آوردند.آنها با چند هدف در منطقه هستند الان که دیگر صدامی وجود ندارد، خطری نیست ؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تا به امروز نه به کشوری حمله کرده و نه اسلام این اجازه را به ما می دهد. ما هرگز به دنبال خاک کسی نیستیم و این خط تبلیغاتی ایران هراسی هیچ معنا و مفهومی ندارد.

وی در تشریح تبعات حضور نظامی کشورهای فرامنطقه ای در خلیج فارس تصریح کرد: یکی از تبعات و مخاطرات حضور بیگانگان در منطقه، خطر زیست محیطی است. به عنوان مثال ناوهای هسته ای که آنها دارند اگر اتفاقی برای یکی از آنها بیفتد فاجعه آفرین خواهد بود؛ چون خلیج فارس یک خلیج بسته بوده و ممکن است در صورت بروز هر آلودگی ای سال های سال در این منطقه بحران زیست محیطی ایجاد شود.

دریادار تنگسیری افزود: وجود این ناوها در منطقه و پسماندهایی که دارند مثل سوخت های دیزل، روغن هایی که وارد آب می شود و زباله هایی که می ریزند خطرات جدی را متوجه منطقه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: من خودم دیدم که یکی از ناوهای نظامی کوهی از زباله را که داخل یک تور بسته شده بود را به دریا انداختند، آنها که دلسوزی نمی کنند که بخواهند زباله ها را در اسکله تخلیه کنند.

* ما هدفی غیر از امنیت نداریم



وی فروش سلاح و تجهیزات نظامی را از دلایل حضور کشورهای فرامنطقه ای در خلیج فارس دانست و افزود: حربه و تاکتیک آنها برای ترغیب کشورهای جنوبی خلیج فارس به خریداری سلاح و تجهیزات نظامی، پروژه ایران هراسی و در واقع اسلام هراسی است و هم اکنون متأسفانه کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس به طور گسترده درحال خرید تسلیحات هستند؛ بدون اینکه توجه کنند که چقدر ایران در بحث نظامی خودش سرمایه گذاری کرده است.

جانشین نیروی دریایی سپاه با اشاره به سرمایه گذاری نظامی و دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار داشت: ما یک سوم آنها هم در بحث نیروهای مسلح سرمایه گذاری و بودجه ریزی نکردیم. ما هدفی غیر از امنیت نداریم. حتی در رزمایش هایی که برگزار می کنیم همواره پیام دوستی، مودت و برادری به آنها می دهیم و اعتقاد داریم در خلیج فارس این امنیت را می توان با مشارکت کشورهای منطقه ای ایجاد کرد.

* کار علمی و دانشگاهی هزینه کمتری خواهد داشت



سردار تنگسیری دربخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت و اهمیت برگزاری همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت گفت: واقعیت این است که ما باید یک کار علمی بکنیم ،اعتقاد داریم که کار علمی و دانشگاهی می تواند هزینه کمتری داشته باشد، محافل دانشگاهی بسیار می توانند تأثیرگذار باشند، در عرصه پیشرفت و توسعه جزایر بی تردید اساتید و دانشجویان با تمرکز بر وضعیت و قابلیت های منطقه می توانند نقش بسزایی ایفا کنند و با آشنا شدن با نیازها و چالش های موجود موثر واقع شده و مسئولیت بپذیرند.

وی ادامه داد: ما در مسائل نظامی می گوییم هدف ما باید دارای چندخصوصیت باشد. اول اینکه اهمیت لازمه را برای ما داشته باشد . شما می خواهید جانتان را نثار کنید باید بدانید که هدف چقدر برای شما اهمیت دارد لذا اگر شما نفهمیدید یعنی جوانان ما، دانشگاهیان ما ندانند خلیج فارس، تنگه هرمز، سواحل و جزایر ما از چه اهمیت بالای استراتژیک برخوردارند، قطعا کمتر به آن اهمیت می دهند ،اما با علمی که پیدا می کنید متوجه اهمیت آن می شوید، پس باید برویم در میدان و علم پیدا کنیم و دانشگاهها و نخبگان ما می توانند این ذهنیت را ایجاد کنند که این یکی از ثمرات و نتایج برگزاری این گونه همایش هاست.

سردار تنگسیری نام و عنوان همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت را بسیار مهم و قابل تأمل عنوان کرد و اظهار داشت: جغرافیا، در برگیرنده همان وضعیت و اهمیت جغرافیایی منطقه است، توسعه معطوف به الزامات، ابزارها و چگونگی تحقق آن است. بخشی از توسعه نیز به امنیت برمی گردد و اینکه هم در آینده و هم در زمان کنونی چه باید کرد، چگونه دفاع باید کرد و امنیت را با چه راهکارها و اقداماتی برقرار و پایدار نمود.

وی تصریح کرد: به نظر من با یک موضوع بسیار جامع و مناسبی این همایش برگزار می شود؛ موضوعات بسیار خوب و موثر هستند و مقالاتی که نوشته می شود باید در این چارچوب باشد و راهکار عملی ارائه بدهد.

در پایان این دیدار نیز جمعی از مسئولان همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت گزارشی از رونداقدامات و برنامه های آینده خود ارائه دادند.