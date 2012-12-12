99درصد تعهد تولید شرکت نفت گچساران تحقق یافت/ عدم تاثیر تحریمها

غلامرضا پاکدل به خبرنگار مهر گفت: بر اساس عملکرد شش ماهه اول سال جاری شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران به رغم همه تحریم ها و مشکلات مربوط به تامین قطعات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت این شرکت موفق به تحقق تولید واقعی در میان سایر شرکت های بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب شد.

پاکدل اظهار داشت: در جلسه پیش بینی بهره دهی پنج ساله چاه های نفت و گاز که با حضور مدیران عامل و مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد، عملکرد شش ماهه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه همچنین نقاط ضعف و قوت و آخرین وضعیت پروژه های تولیدی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران مورد بررسی کارشناسان وزارت نفت قرار گرفت.

مدیرعامل نفت و گاز گچساران بیان داشت: امروز با اعلام این آمار نشان می دهیم، در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی نام گرفته، تحریم های کشورهای غربی هیچگونه تاثیر منفی برعملکرد شرکت های بهره بردار نفتی کشور نداشته است.

مقابله با تحریم با استفاده از توان متخصصین داخلی

پاکدل افزود: شرکت های بهره برداری نفت با استفاده از توان و ظرفیت متخصصان داخلی در مقابله با تحریم ها سربلند بیرون آمده و آنها را به یک فرصت طلایی در جهت خودکفایی کشور تبدیل کرده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش کارکنان این شرکت در راستای تحقق اهداف آن گفت: بی شک موفقیتهای این شرکت مرهون ایثار و همدلی پرسنل خدوم شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نفت و گاز گچساران یکی از شرکت های مهم تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با تولید متوسط ۷۴۰هزار بشکه نفت در روز، سهم عمده ای در تامین درآمدهای اقتصادی کشور دارد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مسئولیت تولید صیانت شده از 18 میدان نفتی را با استفاده از 654 حلقه چاه ، 10 واحد بهره برداری، سه کارخانه نمکزدایی ، هشت آزمایشگاه شیمیایی نفت وگاز،11ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز و سه مجتمع بزرگ گاز و گاز مایع رابرعهده دارد.