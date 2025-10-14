تأمین ۲ هزار و ۴۳۰ قلم کالا در نفت و گاز گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر حافظینیا با بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اداره تدارکات و امور کالای این شرکت، اظهار کرد: در راستای پشتیبانی از تولید پایدار و استمرار عملیات بهرهبرداری، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران موفق به تأمین کالاهای مورد نیاز خود با اعتباری حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست امسال شد.
وی افزود: این دستاورد، که با تمرکز بر حمایت از سازندگان داخلی و منابع محلی صورت گرفته، نشاندهنده افزایش ۸۳.۳۳ درصدی ارزش ریالی تأمین کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران بیان کرد: در نیمه نخست امسال، تعداد ۵۷۲ درخواست برای خرید ۲۳۵۶ قلم کالا به اداره تدارکات و امور کالا ارسال شد که با اعتباری حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال، این کالاها تأمین و در اختیار متولیان امر تولید نفت و گاز قرار گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶۳ درخواست برای ۲۴۳۰ قلم کالا با اعتباری افزون بر ۶ هزار میلیارد ریال منجر به خرید شده بود.
وی افزایش ۲۳.۵۴ درصدی تعداد درخواستها برای تأمین کالا را بیانگر کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تأمین داخلی عنوان کرد و ادامه داد: اگرچه تعداد اقلام کالاهای تأمینشده با کاهش جزئی ۳.۰۵ درصدی همراه بوده، اما تمرکز بر کالاهای با کیفیت و راهبردی، نقش کلیدی در افزایش تابآوری عملیات تولیدی ایفا کرده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران تاکید کرد: این رویکرد، همسو با سیاستهای وزارت نفت در حمایت از تولید داخل و شرکتهای دانشبنیان، به توسعه فناوری بومی و کاهش خروج ارز کمک شایانی میکند.
وی اضافه کرد: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، به عنوان یکی از شرکتهای کلیدی زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، تلاش دارد برای تحقق اهداف شعار امسال «سرمایهگذاری برای تولید» این روند را در نیمه دوم امسال شتاب دهد.
