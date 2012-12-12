افزایش غیرمنطقی قیمت قبور در محمدشهر/ امامزاده قطب فرهنگی شود نه قبرستان

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل بنی احمدی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه بررسی مسائل و مشکلات محمدشهر که در سالن جلسات شورای شهر محمدشهر برگزار شد ضمن اشاره به مشکلات و مسائل آرامستان امامزاده عبدالله(ع) و افزایش قیمت قبور در این مکان افزود: متاسفانه اینگونه افزایش قیمت‏ها به نام اوقاف تمام می‏شوند در حالی که اینچنین نیست.



بنی احمدی افزود: طبق قوانین موجود شهرداری‏ها موظف هستند که در خصوص ساخت آرامستان‏ها اقدام کنند و تاکنون نیز اگر اوقاف کاری را انجام داده به عنوان کمک بوده است.



اعلام قیمت چهار یا پنج میلیون برای هر قبر صحیح نیست



مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز اظهار داشت: ما طبق تعرفه‏های مصوب قیمت ‏گذاری قبرها را انجام می‏دهیم و اعلام قیمت چهار یا پنج میلیون برای هر قبر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) روستای علی آباد گونه درست نیست.



به گفته وی قیمت مصوب اوقاف برای قبور در محل مذکور 25 میلیون ریال است و در بعضی اوقات نیز این قیمت با 25 درصد تخفیف اعمال می‏شود.



حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی تشریح کرد: البته قیمت قبر برای ساکنان روستای علی‏آباد گونه که در جوار امامزاده عبدالله(ع) هستند باید تخفیف ویژه‏ای داشته باشد و دهیاری علی‏آباد گونه نیز طبق مجوز 20 تا 30 درصد از قیمت هر قبر را اخذ خواهد کرد.



تاکید کرد: تمرکز بر روی گسترش قبرستان‏ها در اطراف امامزاده‏ها به هیچ وجه کار صحیحی نیست و آرامستان‏ها باید در منطقه‏ای کاملاً مجزا از امامزاده‏‏ها ساخته شوند.

افزایش 500 درصدی قیمت قبور در امامزاده عبدالله محمدشهر

رئیس شورای شهر محمدشهر کرج نیز در این جلسه گفت: افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در حدود 400 تا 500 درصد رشد داشته است به هیچ وجه منطقی نیست و حتی با تورمی که امروز وجود دارد نیز همخوانی ندارد.

نادر ایزدبین اظهار داشت: در چند ماه گذشته شهروندان محمدشهر اعتراضاتی را نسبت به افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در روستای علی آباد گونه و در جوار محمدشهر واقع است را به اعضای شورا و شهردار محمدشهر داشته‏اند.



ایزدبین افزود: این درحالی است که مسئولان محمدشهر در این خصوص پیگیری‏های مشخصی را انجام داده‏اند و تصمیم اصلی برای حل مشکل مزبور که طرحی است برای ساخت آرامستان جدید، مربوط به مدیریت ارشد استانی می‏شود.



عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیازمند مجوز استانی است



رئیس شورای شهر محمدشهر اظهار داشت: در واقع برای عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیاز به مجوز مدیریت استانی است و نباید مسئولان محمدشهر را در این خصوص به کوتاهی کردن در پیگیری متهم کرد.



به گفته ایزبین قیمت قبور در محل مذکور پیشتر با قیمتی در حدود یک میلیون تومان به فروش می‏رسید که این قیمت هم اکنون به چهار تا پنج میلیون تومان رسیده است.



وی همچنین توضیح داد: طبق بررسی‏هایی که شورای شهر نیز انجام داده این افزایش قیمت واقعیت دارد و مشخص شده است که به مقدار 20 تا 30 درصد از این هزینه‏ها نیز به عنوان عوارض به دهیاری علی‏آبادگونه اختصاص می‏یابد.



وی تشریح کرد: مسئله دیگری که در این باره وجود دارد برمی‏گردد به سخنان برخی از مسئولان محترم در روستای علی‏آبادگونه مبنی بر اینکه چون شهرداری محمدشهر اقدامات خاصی را در برای آبادانی این روستا نکرده است باید در خصوص دفن اموات شهروندان این شهر هم تجدید نظر کرد، این در حالی است که شهرداری و شورای محمدشهر تاکنون خدمات ارزنده‏ای را برای عمران روستای علی‏آبادگونه انجام داده اند و اسناد تمامی آنها نیز موجود است.



ایزدبین در پایان ضمن تشکر از اقدامات اداره اوقاف و امورخیریه البرز اظهار امیدواری کرد که با مساعدت این مسئولان این اداره و همچنین دستگاه‏های ذیربط مشکل ممنوعیت دفن اموات شهروندان محمدشهر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) حل شود و نیز قیمت قبور در این آرامستان نیز با توجه به اینکه اکثریت قشر مردم جنوب شهرستان کرج از طبقه متوسط و ضعیف محسوب می‏شوند تعدیل یابد.



دومین جلسه بررسی مسائل و مشکلات محمدشهر با حضور نمایندگان مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس، مدیران دستگاه‏های مختلف اجرایی، شهردار محمدشهر، اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر و نیز مسئولان و معتمدین شهری محمدشهر برگزار شد.

