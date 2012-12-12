افزایش غیرمنطقی قیمت قبور در محمدشهر/ امامزاده قطب فرهنگی شود نه قبرستان

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل بنی احمدی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه بررسی مسائل و مشکلات محمدشهر که در سالن جلسات شورای شهر محمدشهر برگزار شد ضمن اشاره به مشکلات و مسائل آرامستان امامزاده عبدالله(ع) و افزایش قیمت قبور در این مکان افزود: متاسفانه اینگونه افزایش قیمتها به نام اوقاف تمام میشوند در حالی که اینچنین نیست.
بنی احمدی افزود: طبق قوانین موجود شهرداریها موظف هستند که در خصوص ساخت آرامستانها اقدام کنند و تاکنون نیز اگر اوقاف کاری را انجام داده به عنوان کمک بوده است.
اعلام قیمت چهار یا پنج میلیون برای هر قبر صحیح نیست
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز اظهار داشت: ما طبق تعرفههای مصوب قیمت گذاری قبرها را انجام میدهیم و اعلام قیمت چهار یا پنج میلیون برای هر قبر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) روستای علی آباد گونه درست نیست.
به گفته وی قیمت مصوب اوقاف برای قبور در محل مذکور 25 میلیون ریال است و در بعضی اوقات نیز این قیمت با 25 درصد تخفیف اعمال میشود.
حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی تشریح کرد: البته قیمت قبر برای ساکنان روستای علیآباد گونه که در جوار امامزاده عبدالله(ع) هستند باید تخفیف ویژهای داشته باشد و دهیاری علیآباد گونه نیز طبق مجوز 20 تا 30 درصد از قیمت هر قبر را اخذ خواهد کرد.
تاکید کرد: تمرکز بر روی گسترش قبرستانها در اطراف امامزادهها به هیچ وجه کار صحیحی نیست و آرامستانها باید در منطقهای کاملاً مجزا از امامزادهها ساخته شوند.
افزایش 500 درصدی قیمت قبور در امامزاده عبدالله محمدشهر
رئیس شورای شهر محمدشهر کرج نیز در این جلسه گفت: افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در حدود 400 تا 500 درصد رشد داشته است به هیچ وجه منطقی نیست و حتی با تورمی که امروز وجود دارد نیز همخوانی ندارد.
نادر ایزدبین اظهار داشت: در چند ماه گذشته شهروندان محمدشهر اعتراضاتی را نسبت به افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در روستای علی آباد گونه و در جوار محمدشهر واقع است را به اعضای شورا و شهردار محمدشهر داشتهاند.
ایزدبین افزود: این درحالی است که مسئولان محمدشهر در این خصوص پیگیریهای مشخصی را انجام دادهاند و تصمیم اصلی برای حل مشکل مزبور که طرحی است برای ساخت آرامستان جدید، مربوط به مدیریت ارشد استانی میشود.
عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیازمند مجوز استانی است
رئیس شورای شهر محمدشهر اظهار داشت: در واقع برای عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیاز به مجوز مدیریت استانی است و نباید مسئولان محمدشهر را در این خصوص به کوتاهی کردن در پیگیری متهم کرد.
به گفته ایزبین قیمت قبور در محل مذکور پیشتر با قیمتی در حدود یک میلیون تومان به فروش میرسید که این قیمت هم اکنون به چهار تا پنج میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین توضیح داد: طبق بررسیهایی که شورای شهر نیز انجام داده این افزایش قیمت واقعیت دارد و مشخص شده است که به مقدار 20 تا 30 درصد از این هزینهها نیز به عنوان عوارض به دهیاری علیآبادگونه اختصاص مییابد.
وی تشریح کرد: مسئله دیگری که در این باره وجود دارد برمیگردد به سخنان برخی از مسئولان محترم در روستای علیآبادگونه مبنی بر اینکه چون شهرداری محمدشهر اقدامات خاصی را در برای آبادانی این روستا نکرده است باید در خصوص دفن اموات شهروندان این شهر هم تجدید نظر کرد، این در حالی است که شهرداری و شورای محمدشهر تاکنون خدمات ارزندهای را برای عمران روستای علیآبادگونه انجام داده اند و اسناد تمامی آنها نیز موجود است.
ایزدبین در پایان ضمن تشکر از اقدامات اداره اوقاف و امورخیریه البرز اظهار امیدواری کرد که با مساعدت این مسئولان این اداره و همچنین دستگاههای ذیربط مشکل ممنوعیت دفن اموات شهروندان محمدشهر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) حل شود و نیز قیمت قبور در این آرامستان نیز با توجه به اینکه اکثریت قشر مردم جنوب شهرستان کرج از طبقه متوسط و ضعیف محسوب میشوند تعدیل یابد.
دومین جلسه بررسی مسائل و مشکلات محمدشهر با حضور نمایندگان مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس، مدیران دستگاههای مختلف اجرایی، شهردار محمدشهر، اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر و نیز مسئولان و معتمدین شهری محمدشهر برگزار شد.
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