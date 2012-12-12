هنر متعهد بخشی از تمدن و فرهنگ اسلامی است/حفظ تمامیت ارضی در زمان صفویه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، ظهر چهارشنبه در همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی و اسلامی مشهد با اشاره به حکومت صفوی اظهار کرد: یکی از هنرهای بزرگ دوره صفویه احیاء ایران اسلامی بود.

وی افزود: ممکن است در دوران صفویه مظالمی هم صورت گرفته باشد اما اقدامات مثبتی نیز توسط آنان انجام شده است.

همکاری علما و حکومت میراث صفویه است

وی گفت: صفویه ایران را یکپارچه کرد و می توان به جرات گفت که یکپارچگی ایران و همکاری علما و حکومت میراث صفویه است.

وی یادآور شد: بعد از اسلام هیچ گاه حکومتی پیدا نشد که به نام ایران حکومت کند اما اولین حکومتی که به نام ایران حکومت کرد اسماعیل صفوی بود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با تاکید بر اینکه صفویه ایران را ساخت، تصریح کرد: اگر در آن روزگار چهار حکومت مقتدر وجود داشت یکی از آنها صفویه بود.

یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران در زمان صفویه

وی تاکید کرد: بنده مظالم آنها را تائید نمی کنم اما معتقدم آنها کارهای خوبی نیز انجام داده اند که یکی از آنها یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران بود.

وی تاکید کرد: اوج هنر ایران اسلامی نیز در عهد صفویه بود چرا که در بنای تاریخی تاج محل و مسجد سلطان احمد آثار معماران ایرانی را می بینیم.

وی عنوان کرد: تاج محل توسط 15 معمار از کشورهای مختلف ساخته شده اما سرمعمار این بنا یک ایرانی بوده است.

وی بیان کرد: شهرسازی اصفهان در زمان شاه عباس صفوی صورت گرفت و ساخت بناهای میدان نقش جهان، عمارت هشت بهشت، چهل ستون و پل خواجو از درجه والایی به لحاظ معماری برخوردار است.

احیاء تشیع و زنده نگه داشتن هویت ایرانی توسط حکومت صفوی

وی یادآورشد: رعایت جامعه سازی، احیاء ملت ایران، بازسازی جامعه ایرانی، احیاء تشیع و زنده نگه داشتن هویت ایرانی، اسلامی و فرهنگ اهل بیت از اقدامات و کارهای بزرگ حکومت صفوی است.

وی با بیان اینکه در زمان صفویه اگر دولت نبود، ملت بود و این هنر فراتر از ترجمه ای است که صورت پذیرفته، گفت: در آن زمان نوع شهرسازی متناسب با جامعه ایرانی بود.

وی با بیان اینکه استنباطی که از هنر در گذشته می شد فراتر از معنای امروز است، اظهار کرد: هنر عهد صفوی در خدمت بازسازی هویت ایران اسلامی و فرهنگ اهل بیت قرار داشت.

هنر آخرین قسمت فرهنگ اسلامی

وی سپس با تاکید بر اینکه هنر آخرین قسمت فرهنگ اسلامی است که به کمال رسیده، افزود: باید در همه حوزه های عقلی، تجربی و علوم انسانی به کمال رسید تا هنر نیز به مقام والا و کمال خود برسد.

ولایتی با تاکید بر اینکه لازمه پیشرفت در هنر موفقیت در حوزه های دیگر است، عنوان کرد: تا در حوزه ریاضی پیشرفت صورت نگیرد معماری معنا نداشته و تازمانی که در علم شیمی پیشرفتی حاصل نشود رنگ آمیزی کاشی مفهومی ندارد.

وی با بیان اینکه اگر در فیزیک و مقاومت مصالح تجربیات لازم بدست نمی آمد امکان ساختن مسجد امام در اصفهان محقق نمی شد، گفت: طی دهه های اخیر مسجد امام مرتفع ترین گنبد مساجد در سراسر جهان بود و این امر در حالی است که تیرآهن و بتن در چنین گنبدی به کار نرفته است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ادامه داد: در حوزه اخلاقی و عرفانی نیز تا هنگامی که عرفان عملی و نظری پیش نرود امکان اینکه یک طراحی عارفانه خطی ایجاد شود وجود ندارد و این همه نشان می دهد باید در همه حوزه ها به پیشرفت رسید تا هنر نیز به اوج کمال برسد.

مینیاتور نشات گرفته ازعرفان اسلامی

ولایتی با اشاره به هنر مینیاتور بیان کرد: این هنر برخلاف آنچه که برخی می گویند تقلید از چین نیست بلکه مینیاتور خاص ایرانی بوده و نشات گرفته ازعرفان اسلامی است.