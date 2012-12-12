موثرترین راهبرد پایش آلودگی دریای خزر به کارگیری فناوری های نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی زاده در چهارمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در مسکوگفت: در جریان تلاش هایمان جهت حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی دریای خزر، نباید فراموش کنیم که این دریا منبع ارزشمندی برای درآمد مردمی است که در مجاورت آن زندگی می کنند و میراث طبیعی مشترکی است که باید برای نسل های بعدی حفظ شود.

وی اظهارداشت: همه ما در سال های پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون تهران تلاش کرده ایم تا اقدامات بیشتر و موثرتری را جهت جلوگیری و کنترل ورود آلودگی به دریای خزر انجام دهیم اما متاسفانه همچنان شاهد ورود انواع مختلف آلاینده ها به این دریا هستیم.

معاون رییس جمهور ادامه داد: اکنون وقت آن رسیده تا با رویکرد جدیدتری این موضوع را با جدیت دنبال کنیم.

وی در ادامه به گام های موثر جمهوری اسلامی ایران را در این باره اشاره کرد و افزود: در تهیه برنامه عمل ملی کنوانسیون، هزینه ای حدود 450 میلیون دلار به این برنامه اختصاص داده ایم که بخشی از آن مربوط به بکارگیری فناوری های پیشرفته و نوین به منظور حفاظت بیشتر از محیط زیست دریای خزر است.

محمدی زاده همچنین بر اجرای برنامه پایش یکپارچه زیست محیطی دریای خزر که با تلاش کارشناسان منطقه تهیه شد تاکید کرد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: تضمین آینده ای پایدار برای دریای خزر یکی از نگرانی های مشترک ماست که به خوبی توسط کنوانسیون تهران پوشش داده شده است.

وی افزود: در این راه، ما نیاز به برنامه های زیرساختی بیشتری داریم که می بایست توسط دبیرخانه برنامه ریزی و ایجاد شود که تدوین پروتکل های مختلف الحاقی به کنوانسیون تهران از این گونه برنامه هاست.

محمدی زاده با بیان اینکه در سال گذشته در سومین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان، پروتکل آکتائو را پذیرفتیم و امضا کردیم از دبیرخانه درخواست کرد تا تهیه و تدوین پروتکل های دیگری که برای محیط زیست دریای ما حیاتی هستند را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در راستای اجرای الزامات کنوانسیون تهران، ایران به تازگی استانداردهای زیست محیطی برای کاهش اثرات ناشی از فاضلاب های صنعتی، خانگی و کشاورزی به محیط زیست دریایی را تهیه کرده است.

وی تاکید کرد: از آنجایی که نیاز است تا فعالیت های زیست محیطی در بین کشورهای حاشیه دریای خزر هماهنگ باشد، پیشنهاد می کنم تا استانداردهایی که توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه شده پس از بررسی کامل، در سطح منطقه تصویب شود.

به گفته محمدی زاده سازماندهی همایش های مختلف در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می تواند منجر به درک بهتری از نیازهای حفظ زندگی در دریای خزر شود.

وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران در چند ماه آینده ، میزبان کنفرانس مهم سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تحت عنوان سازمان ˈراپمیˈ خواهد بود ، این کنفرانس موضوعات مربوط به مسائل بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی و نوظهور در منطقه خلیج فارس و دریای عمان را پوشش می دهد.و قرار است در تاریخ 3 - 6 مارس 2013 ( 13 تا 16 اسفندماه 91 ) در جزیره کیش برگزار شود.

چهارمین نشست کنوانسیون محیط زیست دریای خزر با شرکت مسئولین و کارشناسان محیط زیست پنج کشور ساحلی دریای خزر، از تاریخ 20 آذرماه به مدت سه روز در مسکو ادامه دارد.