تدوین 110 استاندارد زیست محیطی دریایی طی 3 سال آینده

عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه تدوین استانداردهای زیست محیطی دریایی کشور ضرورت دارد، افزود: تهیه این استانداردها بر اساس زمان بندی طی سه سال انجام خواهد شد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به تشکیل کمیته حفاظت در برابر آلودگی محیط زیست دریایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست دریایی، این کمیته با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، راه و شهرسازی، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صنایع دفاع تشکیل شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان محیط زیست کمیته حفاظت در برابر آلودگی دریا تحت نظر کمیته شورای عالی اقیانوس شناسی تشکیل شده است.

وی یادآور شد: تأیید نهایی تدوین استانداردهای زیست محیطی دریایی توسط کمیته مربوطه انجام می شود.

معاون دریایی سازمان محیط زیست همچنین با اعلام اینکه در سال گذشته 20 استاندارد زیست محیطی دریایی تدوین شده است، تصریح کرد: همچنین تدوین 110 استاندارد زیست محیطی دریایی نیز در دستور کار قرار دارد و پیگیری این استانداردها در سال جاری در شورای عالی اقیانوس شناسی نیز توسط سازمان محیط زیست دنبال خواهد شد.

کرباسی همچنین درخصوص زمان اجرای این استانداردها نیز گفت: این استانداردها پس از تصویب نهایی با همکاری اعضای کمیته طی 3 سال آینده اجرایی می شوند.

به گفته وی، تدوین ضوابط و استانداردهای مدیریت ضایعات خانگی و صنعتی در جزایر، تدوین استانداردهای آلودگی های صوتی در محیط های دریای، تدوین استانداردهای زیست محیطی سکوهای نفتی، دستورالعمل تخلیه پسماندهای پرتو زا به دریا و تدوین استاندارد های تخلیه فاضلاب آب شیرین کن ها از جمله استانداردهای زیست محیطی دریایی کشور محسوب می شوند.

