به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای دیدار روز جمعه برابر سایپا در رقابت های جام حذفی آماده می کند، عصر امروز چهارشنبه تمریناتش را در زمین کمپ مرحوم ناصر حجازی زیر نظر امیر قلعه نویی پیگیری کرد. در این تمرین میلاد میداودی و ساموئل غایب بودند.

میثم حسینی که از سوی کادر فنی در اختیار باشگاه قرار گرفته تا به عنوان بازیکن مازاد در مورد او تصمیم گیری شود، با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شده بود و در اتومبیل خود نشسته بود تا تمرین تمام شود و فرصت گفتگو با امیرقلعه نویی را پیدا کند. او در پایان تمرین موفق به این کار شد.

در ابتدای این تمرین امیر قلعه نویی دقایقی برای بازیکنانش در مورد اهمیت دیدار برابر سایپا صحبت کرد و از انها خواست با جدیت بیشتری برای پیروزی تلاش کنند. در این تمرین "کاماچو" بازیکن جدید استقلال هم حضور داشت و نخستین تمرینش را با آبی پوشان برگزار کرد.

در این تمرین مسئولان باشگاه حضور برای خبرنگاران و تماشاگران را ممنوع کرده بودند اما در پایان تمرین هم خبرنگاران حضور داشتند و هم هواداران. امیر قلعه نویی خود تاکید دارد که تمرینات استقلال با حضور هواداران برگزار شود.