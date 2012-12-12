کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا آزمایش موشک توسط کره شمالی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های منطقه، چین یکی از متحدین نزدیک کره شمالی ساعاتی پس از اقدام این کشور در پرتاب موشک دور برد این اقدام را محکوم کرد و خواستار رعایت قطعنامه های سازمان ملل در خصوص ممنوعیت استفاده از موشک های بالستیکی توسط کره شمالی شد.

کره جنوبی نیز در واکنش به اقدام همسایه شمالی خود ضمن محکوم کردن آزمایش موشکی پیونگ یانگ آنرا مغایر با قطعنامه های سازمان ملل و تهدیدی برای صلح و آرامش در شبه جزیره کره دانست.

همچنین ژاپن یکی از متحدان آمریکا در شرق آسیا نیز با اعلام اینکه موشک شلیک شده از فضای بالای جزایر جنوبی اوکیناوا عبور کرده از عملکرد کره شمالی در نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل انتقاد کرد.

فیلیپین، نیوزیلند و کامبوج دیگر کشورهای این منطقه هستند که با فاصله چند ساعت از شلیک موشک توسط کره شمالی از این اقدام انتقاد کردند.

بر اساس گزارش رسانه های کره جنوبی و ژاپن قطعه ای از این موشک در دریای مجاور شبه جزیره کره و قطعه ای دیگر از آن در اقیانوس و در نزدیکی فیلیپین سقوط کرده است.

راکت ماهواره برکره شمالی ساعت 10/10 دقیقه صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی به سوی مدار زمین پرتاب شده است.

بر اساس این گزارش ، دانشمندان کره شمالی اواخر فروردین ماه امسال نیز اقدام به پرتاب یک راکت ماهواره بر کردند که آن عملیات فضایی موفقیت آمیز نبود.

واشنگتن و متحدانش تاکید دارند که پرتاب روز چهارشنبه در واقع آزمایش مخفی موشک بالستیک است که قطعنامه های سازمان ملل را که بعد از دو آزمایش هسته ای پیونگ یانگ در سال های 2006 و 2009 صادر شد نقض می کند.

شورای امنیت سازمان ملل در سال 2006 کره شمالی را از نظر تسلیحات و مواد قابل استفاده در ساخت موشک های بالستیک و تسلیحات کشتار جمعی تحریم کرد.

کره شمالی تاکید کرده حق استفاده صلح آمیز از فضا را دارد و به رغم تبلیغات و اقدامات منفی آمریکا و برخی کشورهای منطقه به برنامه های علمی و تحقیقاتی خود در جهت پیشرفت ملت این کشور ادامه می دهد.

