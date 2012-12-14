خانیان، یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب شده سفارش داد!

جمشید خانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازهای در قالب مجموعه رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این رمان که داستانی رئال دارد، با عنوان «یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب شده» در اختیار ناشر قرار گرفته و به زودی منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: شاید اسم این کتاب کمی عجیب باشد، اما داستان آن در گونه ادبیات رئال نوشته شده و به سمت فانتزی حرکت نکردهام. در این داستان خانوادهای سه نفره به نمایش درمیآیند که به یک آپارتمان در یک مجموعه داستانی نقل مکان میکنند و در آن شرایط تازه زندگی اتفاقاتی برایشان رخ میدهد که مایه ساخت ماجرای داستان میشود.
خانیان افزود: این رمان با اینکه برای نوجوانان نوشته شده است، اما تم اصلیاش مردمی هستند که ما در زندگی روزمره با آنها مواجهیم؛ مردمی که کارمند بودن ویژگی اصلی آنهاست و همین موضوع همه اتفاقات زندگیشان را فشرده کرده و مشکلاتی را برای آنها رقم میزند.
این نویسنده در ادامه از تالیف دو اثر تازه نیز خبر داد و گفت: عادت من این است که وقتی یک اثر را نوشتم، مدتی آن را کنار میگذارم و سپس به آن رجوع میکنم تا در آن تغییراتی ایجاد کنم. این دو اثر هم همینطور است و ترجیح میدهم فعلا دربارهاش صحبتی نکنم.
بازی روی خط ممنوع، خداحافظ همفری بوگارت، یک نقش برای کاوه، فاصلههای غریب از آثار داستانی منتشر شده خانیان به شمار میرود.
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