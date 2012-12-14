  1. فرهنگ و ادب
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

خانیان، یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب شده سفارش داد!

خانیان، یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب شده سفارش داد!

جمشید خانیان از تالیف رمان تازه‌ای برای نوجوانان با عنوان «یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب شده» خبر داد.

جمشید خانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازه‌ای در قالب مجموعه رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این رمان که داستانی رئال دارد، با عنوان «یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب شده» در اختیار ناشر قرار گرفته و به زودی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: شاید اسم این کتاب کمی عجیب باشد، اما داستان آن در گونه ادبیات رئال نوشته شده و به سمت فانتزی حرکت نکرده‌ام. در این داستان خانواده‌ای سه نفره به نمایش درمی‌آیند که به یک آپارتمان در یک مجموعه داستانی نقل مکان می‌کنند و در آن شرایط تازه زندگی اتفاقاتی برایشان رخ می‌دهد که مایه ساخت ماجرای داستان می‌شود.

خانیان افزود: این رمان با اینکه برای نوجوانان نوشته شده است، اما تم اصلی‌اش مردمی هستند که ما در زندگی روزمره با آنها مواجهیم؛ مردمی که کارمند بودن ویژگی اصلی آنهاست و همین موضوع همه اتفاقات زندگی‌شان را فشرده کرده و مشکلاتی را برای آنها رقم می‌زند.

این نویسنده در ادامه از تالیف دو اثر تازه نیز خبر داد و گفت: عادت من این است که وقتی یک اثر را نوشتم، مدتی آن را کنار می‌گذارم و سپس به آن رجوع می‌کنم تا در آن تغییراتی ایجاد کنم. این دو اثر هم همینطور است و ترجیح می‌دهم فعلا درباره‌اش صحبتی نکنم.

بازی روی خط ممنوع، خداحافظ همفری بوگارت، یک نقش برای کاوه، فاصله‌های غریب از آثار داستانی منتشر شده خانیان به شمار می‌رود.

کد مطلب 1765456

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