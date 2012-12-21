سوخت غیراستاندارد عامل آلودگی هوا/تولید 45 میلیون لیتر سوخت یورو 4 و 5

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مهمترین عامل آلودگی هوا سوخت و خودرو است، اظهار داشت: این دو عامل اگر نامطلوب و با استاندارد پایین باشند، 70 تا 80 درصد در آلودگی محیط تأثیرگذارند.

سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری در هفت پالایشگاه به منظور ارتقای کیفیت سوخت

وی با اشاره به پیگیری سازمان محیط زیست برای استاندارد سازی سوخت در پی طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرهای کشور گفت: استفاده از استاندارد یورو 4 برای خودروها از دو سال پیش در دستور کار جدی سازمان محیط زیست قرار گرفت و به وزارت نفت اعلام شد تا برای بهبود کیفیت هوا استاندارد سوخت را از یورو 2 به یورو 4 ارتقاء دهد که وزارت نفت نیز در این راستا سرمایه گذاری‌ های گسترده ‌ای انجام داده و تا کنون حدود 15 میلیارد دلار در هفت پالایشگاه کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

چهار پالایشگاه برای استانداردسازی سوخت آغار به کار کرده اند

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ادامه داد: چهار پالایشگاه امام خمینی، لاوان، آبادان و شهید تندگویان تهران زودتر از پالایشگاه ‌های دیگر برای استانداردسازی سوخت کار خود را آغاز کردند و در مدار تولید یورو 4 قرار گرفته اند و پیشرفت فیزیکی بین 98 تا 100 درصد داشته‌ اند.

دو پالایشگاه تا پایان سال سوخت یورو5 تولید می کنند

قائم مقام سازمان محیط زیست با اعلام اینکه وزارت نفت اعلام کرده که به تدریج تا پایان سال پالایشگاه ‌های آبادان و لاوان نیز استانداردهای تولید خود را به یورو 4 یورو 5 ارتقاء می‌ دهند، افزود: ‌با توجه به اقدامات وزارت نفت پیش ‌بینی می ‌شود تا پایان سال 40 تا 45 میلیون لیتر یورو 4 و یورو 5 در کشور با اولویت کلان ‌شهرها توزیع شود.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی سازمان محیط زیست حفاظت از هوا، خاک، آب و تنوع زیستی است، گفت: اولویت ما حفاظت از هوای پاک است چرا که هوای سالم مهمترین حق انسان‌ ها و مهمترین وظیفه مسئولان است.