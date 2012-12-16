به گزارش خبرگزاری مهر:سرهنگ قنبر مداحی با بیان این مطلب گفت: در ادامه مبارزه با قاچاق کالا عوامل انتظامی طرح مبارزه با قاچاق کالا را در سطح استان به اجرا درآوردند.

وی افزود: در این طرح 19 فقره انواع کالای قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال کشف و ضبط و تعداد 16 نفر قاچاقچی دستگیر و 13 دستگاه خودرو حامل قاچاق متوقف شد.

سرهنگ مداحی در خاتمه بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی در سطح استان معرفی شدند.

طرح پاکسازی مناطق آلوده شهرستان جلفا

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا آذربایجان شرقی از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر و کشف مقادیری مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کاظم دهقانی گفت: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی طرح مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان جلفا با هماهنگی مفام قضایی انجام و مقادیری از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: قبل از اجرای طرح مناطق آلوده شناسایی گردید که پس از هدف گذاری مناطق آلوده، عامل اصلی تهیه و توزیع مواد افیونی به هویت (الف-ع) که مواد را از سایر شهرستانها تهیه و در سطح شهرستان توزیع می نمود با 135 گرم شیشه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی جلفا افزود: در این طرح هشت نفر دیگر عامل توزیع موادمخدر دستگیر شدند و از آنان مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین کشف و ضبط گردید و متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف محموله بزرگ قاچاق کالا به ارزش10 میلیارد ریال در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان آذربایجان شرقی از کشف محموله بزرگ قاچاق کالا به ارزش 10 میلیارد ریال در ملکان خبر داد.

سرهنگ رمضان الهوردیان در تشریح خبر فوق اعلام داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اخلاقی این فرماندهی با بکارگیری اخبار و اطلاعات مردمی و انجام کارهای اطلاعاتی و با همکاری یگان امداد شهرستان یک دستگاه کامیون را متوقف و در بازرسی از آن انواع کالای قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال را کشف و متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: با بررسی خودرو که ظاهراً حامل الوار بود، مشخص شدانواع سیگار خارجی، قرص های غیر مجاز خارجی و انواع پوشاک زنانه خارجی قاچاق، به طرز ماهرانه ای در کامیون جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران کشف شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های این فرماندهی مبارزه با قاچاقچیان کالاهای غیر مجاز است، گفت: پلیس با شماره تلفن 110 آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردمی و همکاری مردم در زمینه برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنیت جامعه است.

کشف 15 کیلوگرم مواد مخدر در هشترود و دستگیری دو نفر قاچاقچی

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود آذربایجان شرقی از دستگیری حاملان مواد مخدر و کشف 15 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرگرد هاشم شعفی افزود: با توجه به اطلاعات رسیده مبنی فعالیت دو نفر قاچاقچی به هویت های (ق-ص) و (الف-ت) در زمینه قاچاق مواد مخدر از شرق کشور به مقصد شهرستان مراغه موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی و فرماندهی انتظامی شهرستان بناب قرار گرفت.

وی درادامه گفت: ماموران انتظامی شهرستان هشترود با همکاری مواد مخدر شهرستان بناب پس از انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی دو دستگاه خودرو پژو 405 متعلق به متهمین را متوقف و پس از بازرسی مقدار 15 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را، که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بودند، کشف کردند.