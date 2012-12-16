فرمانده سپاه ناحیه بهشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه بهشهر، افزود: خوشبختانه ارزش های انقلاب برای ملت ما از اعتبار بالایی برخوردار بوده و این امر موجب ماندگاری نظام، انقلاب و نائل شدن بر دسیسه های مختلف دشمنان شده است.



وی اظهار داشت: آرمانهای امام و شهدا زمینه ساز بیداری اسلامی در جهان بوده و این مسئله بعنوان الگو برای مسلمانان در مقابله با استکبار است.



به گفته شاهچراغی، علیرغم وجود تهدیدات و دشمنی ها، از وضعیت خوبی در دنیای امروز برخوردار هستیم و این به پشتوانه اتکاء به ارزش ها و آرمان های والای ما است.

وی افزود: خوشبختانه فعالیت های بشر دوستانه ایران حتی در دل انسان های غیرمسلمان اثر گذاشته و اکنون از سراسر جهان به دنبال ارتباط با ایران و برخورداری از رفتارهای ما هستند.



فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به شرایط اقتصادی زمان فعلی افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس ما در شرایط سخت و طاقت فرسایی بودیم که با تکیه بر استعدادهای خود به خودباوری رسیده و پیروزی حاصل شد و اکنون نیز در جنگ اقتصادی باید همچون جنگ تحمیلی کار کنیم.



شاهچراغی ادامه داد: امروز مسئله تحریم مشابه دوران جنگ است و باید بدانیم که هر کجا که ایستادیم و پایداری کردیم امداد خداوند نیز به مدد ما خواهد آمد.



در این مراسم با تقدیر از زحمات سرهنگ پاسدار غلامرضا شریعتی، فرمانده سابق سپاه بهشهر که به عنوان فرمانده جدید سپاه ساری معرفی شد، شعبانعلی حیدریان که فرمانده سپاه ناحیه آمل را بر عهده داشت به عنوان فرمانده جدید شهرستان بهشهر معرفی شد.