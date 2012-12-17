فاضل نظری مشاور محسن مؤمنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استعفای فاضل نظری رئیس سابق حوزه هنری تهران محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری ضمن پذیرش استعفاء، طی حکمی وی را به عنوان مشاور خود معرفی نمود. متن حکم فاضل نظری بدین شرح است:

«اکنون که بعد از حدود یک دهه مدیریت موفق در حوزه هنری استان تهران، مدتی است برای پرداختن به کارهای علمی و ادبی خود خواهان کنارگیری از امور اجرایی هستید، ضمن موافقت با استعفای جنابعالی، شما را به عنوان مشاور خود برمی‌گزینم.

جنابعالی که در عرصه ادب و هنر از جمله رویش‌های حقیقتا قابل افتخار انقلاب اسلامی در این روزگارید، در حوزه مدیریت و تدبیر امور نیز علم و عمل را در هم آمیخته‌اید و دارای کارنامه درخشانی در کشف و تربیت جوانان متعهد و تولید آثار ارجمند هنری ـ فرهنگی هستید. حوزه هنری این تجربه گرانقدر را مغتنم می‌شمارد و انتظار دارد بیش از گذشته از نظرات و حضور شما بهره‌مند گردد.

توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

شایان ذکر است ابولفضل (فاضل) نظری، متولد سال 58 شهر خمین واقع در استان مرکزی است و تحصیلات اولیه خود را در شهر خمین و خوانسار گذارنده است.

وی دانش آموخته رشته دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع) است که تاکنون سه مجموعه شعر اقلیت، گربه‌های امپراطور و آن‌ها از وی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.