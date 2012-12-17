به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ظریف منش در دومین همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در منطقه خلیج فارس که صبح امروز دوشنبه در سالن غدیر وزارت کشور برگزار شد، گفت: دانشگاه امام حسین به عنوان عقبه علمی سپاه وظیفه اندیشه ورزی، توسعه و اثربخشی را برعهده دارد. همایش جغرافیا ، توسعه و دفاع نیز پاسخ اولیه و در خور بضاعتی است به نیروی دریایی سپاه که وظیفه حراست از خلیج فارس و تنگه هرمز را برعهده دارد.

وی با اشاره به برگزاری همایش امنیت پایدار از سوی دانشگاه امام حسین (ع) در اوایل سال جاری ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش ها گامی مثبت در جهت اندیشه ورزی، تلاش علمی و حضور صاحبنظران در مقوله امنیت و توسعه باشد.



فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) هم اندیشی صاحبنظران، اندیشمندان، نیروهای مسلح و مدیران را باعث کارآیی بیشتر و اثربخشی فعالیت ها عنوان کرد و افزود: اهمیت و حساسیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بر کسی پوشیده نیست و وقتی که این فرصت با توان فوق العاده ناشی از حضور مقتدرانه انقلاب اسلامی و ملت ایثارگر ترکیب شد یک فرصت بی نظیر و تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.



ظریف منش با تاکید بر اینکه خلیج فارس و تنگه هرمز وزن بی نظیری در عرصه ژئوپلیتیکی کشور و یک فرصت تاریخی به شمار می رود، گفت: باید دو حرکت جدی در این باره صورت بگیرد که بهره برداری اثربخش از این فرصت در راستای حفظ قدرت ، منافع و اهداف ملی باشد.



وی اضافه کرد: افزایش و توسعه سرمایه ها یکی دیگر از تلاش های ما در راستای بهره گیری هر چه بیشتر از خلیج فارس و تنگه هرمز باید باشد چرا که دشمنان به سمت کاهش وزن ژئوپلیتیکی این منطقه حرکت کرده اند اما بدون شک نیاز دنیا به این منطقه باعث شده است که تلاش های آنها راه به جایی نیابد.



ظریف منش با بیان اینکه وظیفه انقلابی ما افزایش سرمایه های بی بدیل ایران در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس و تنگه هرمز است، تصریح کرد : البته در حوزه های استحصال منابع، دفاعی و به کارگیری و تولید تجهیزات گام های خوبی برداشته شده است که باید ادامه یابد.



فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) خاطر نشان کرد: همایش سراسری جغرافیا ، توسعه، دفاع و امنیت در منطقه خلیج فارس به دنبال این است که به پرسش رهبر معظم انقلاب درخصوص اینکه چطور می توان از سرمایه های کشور استفاده کرد پاسخ دهد.



