600 معلم پژوهنده استانی و منطقه ای تجلیل می شوند

احمد عزیزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 300 نفر از معلمان پژوهنده استان و 300 نفر از معلمان پژوهنده مناطق همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش تجلیل می شوند.



وی با بیان اینکه در هر یک از مناطق آموزشی و مرکز استان، همایش ارائه یافته های پژوهشی با حضور پژوهشگران و معلمان پژوهنده و مسئولین استانی و منطقه ای برگزار می شود٬ ادامه داد: به برترین های استانی و منطقه ای نیز هدایایی اهدا می شود.



معاون پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ شیوه نامه شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده به مناطق و مدارس استان اشاره کرد و گفت: همه همکاران اعم از مدیر، معاون، مربی، دبیر آموزشگاه، هنر آموز، کارشناس می توانند در این برنامه پژوهشی شرکت کنند.

گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در بین معلمان و کارکنان آموزش و پرورش



عزیزآبادی گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در بین معلمان و کارکنان آموزش و پرورش٬ مشارکت فعال آنان در تغییر و بازسازی مداوم نظام آموزش و پرورش را از اهداف مهم شیوه نامه شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده عنوان کرد.



وی در بخش دیگری از سخنانش برنامه های هفته پژوهش این اداره کل را تشریح کرد و گفت: به منظور بیان اهمیت، ضرورت و جایگاه پژوهش، جشن پژوهش همزمان با هفته پژوهش در مدارس استان ویژه دانش آموزان و همکاران فرهنگی برگزار و از فعالان در عرصه پژوهش تجلیل می شود.



معاون پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: از تمامی شرکت کنندگان در اولین فراخوان مقاله نویسی فرهنگیان تقدیر کتبی و در مراسم استانی به 35 نفر از برترین استانی علاوه بر لوح تقدیر هدایایی تقدیم می شود.



عزیزآبادی ادامه داد: از اعضای کمیته های برتر پژوهشی مناطق آموزشی استان و اعضای دبیرخانه پانزدهمین برنامه معلم پژوهنده هشت منطقه توسط رئیس شورای تحقیقات استان تقدیر کتبی خواهد شد.

تقدیر از مدیران مدارس پژوهنده



وی افزود: با توجه به مصوبه دبیرخانه پانزدهمین برنامه معلم پژوهنده، از مدیران مدارسی که خود و 25 درصد از همکاران آنها در برنامه معلم پژوهنده شرکت کردند تقدیر می شود.



معاون پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اینکه نتایج اقدام پژوهی معلمان پژوهنده استان در سال 90 در قالب مجموعه ای تحت عنوان «ره آورد معلم پژوهنده» چاپ و در اختیار مدارس قرار می گیرد٬ گفت: در راستای استفاده از ره توشه های تحقیق و پژوهش٬ معلمان پژوهنده نتیجه تحقیق خویش را در شورای معلمان مدرسه ارائه کنند.



عزیز آبادی خاطر نشان کرد: آثار و تألیفات و دستاوردهای پژوهشی معلمان در یکی از غرفه های نمایشگاهی که به مناسبت هفته پژوهش در مرکز آموزشی سما اراک برپا شد، جهت بازدید علاقمندان به نمایش در آمده است.

سند تحول بنیادین احیا کننده فرهنگ پژوهش و تحقیق



وی ادامه داد: در هفته پژوهش، تعدادی از همکاران برتر در پانزدهمین برنامه معلم پژوهنده، پژوهشگر برتر استانی تحقیقاتی و طرح های برتر توسط پژوهشگاه مطالعات وزارت متبوع تقدیر خواهند شد.



معاون پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان سند تحول بنیادین را احیا کننده فرهنگ پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش دانست و گفت: هفته پژوهش فرصتی است که هر چه بیشتر به اهمیت و نقش تحقیق و پژوهش در پیشرفت برنامه ها پی ببریم.