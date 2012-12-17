تلاش منطقه ویژه پارس برای تکمیل مصوبات سفر دولت و رهبری در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح دوشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر مقام معظم رهبری و هیئت دولت در استان بوشهر اظهار داشت: در ارتباط با مصوبات سفر هیئت دولت به استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به خوبی به تعهدات خود عمل کرده و حتی یک پله بالاتر از تکالیف خود عملکرد داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: برای اجرای پروژه‌های مصوب هیئت دولت تفاهم‌نامه‌ای با قرارگاه خاتم منعقد شد و با جمع‌بندی پروژه‌های کلی، مقرر شد که ترک تشریفات پروژه‌ها توسط استان انجام شود و وزارت‌خانه‌ها سهم خود را برای اجرای پروژه پرداخت کنند و وزارت نفت نیز سهم خود را بدهد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به قرار گرفتن 18 پروژه کلی در قالب این مصوبات اشاره کرد و افزود: تا سال 89 مجموعا 28 میلیارد تومان پرداخت شده بود و در سال گذشته نیز 40 میلیارد تومان برای مصوبات سفر مقام معظم رهبری و مصوبات سفر هیئت دولت پرداخت شد.

هیچ محدودیتی برای پرداخت اعتبارات سفر رهبری نداریم

وی اضافه کرد: مصوبات سفر مقام معظم رهبری را با اولویت بیشتری پیگیری می‌کنیم و هیچگونه محدودیتی برای پرداخت‌ها در این زمینه نداریم و با توجه به اینکه 24 میلیارد تومان سهم اعتبارات نفت در این پروژه‌ها بوده، تاکنون 7.7 میلیارد تومان پرداخت شده است.

نصوری خاطرنشان ساخت: هر سند جدیدی هم در این زمینه ارائه شود، آماده هستیم که پرداخت کنیم و حتی پروژه‌های اجرایی خود را تعطیل کنیم و پرداخت‌ها را به مصوبات سفر مقام معظم رهبری اختصاص دهیم.

وی خاطرنشان ساخت: به منظور اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به استان بوشهر، در سال گذشته 18 میلیارد تومان بیش از تعهدات خود پرداخت کردیم و در مجموع 58 میلیارد تومان برای این منظور پرداخت شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به شرایط اقتصاد مقاومتی و بحث تحریم‌ها و فشارهای خارجی اشاره کرد و گفت: اعتباراتی که در سال جاری گرفته شده و اختصاص یافته است، کار اسانی نبوده است.

پرداخت 10 میلیارد تومان بالاتر از تعهدات

وی بیان داشت: کل اعتبارات پروژه‌های ما 24 میلیارد تومان بوده است که 14 میلیارد تومان مربوط به سفر هیئت دولت و 10 میلیارد تومان هم مربوط به سفر مقام معظم رهبری بوده است که 14 میلیارد سفر رئیس جمهور پرداخت شده و 10 میلیارد تومان هم بالاتر پرداخت شده است و 20 میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال جاری پرداخت خواهیم کرد.

نصوری توسعه زیرساخت‌ها را در شهرستان کنگان به عنوان حلقه اول و تراکم کاری منطقه ویژه برای مصوبات این دو سفر دانست و افزود: 106 میلیارد تومان در سفر هیئت دولت در کنگان تصویب شد که نشست‌های خوبی با معاون برنامه‌ریزی استانداری، فرماندار کنگان و نماینده مجلس برگزار شد و تصمیمات خوبی نیز در این زمینه گرفته شده است.

وی ادامه داد: برخی از پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری به بهره‌برداری کامل رسیده است و شهرداری‌های سیراف و بنک و عسلویه و نخل تقی و کنگان نیز اعتبارات خود را دریافت کرده‌اند و پروژه‌های مربوطه را اجرا کرده‌اند.

پرداخت 36 میلیارد تومان برای آبرسانی به جم

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به پروژه آبرسانی به شهرستان جم، اظهار داشت: کل اعتبارات سهم وزارت نفت در این پروژه 51 میلیارد تومان بوده که بیش از 36 میلیارد تومان ان پرداخت شده است و در این پروژه به بخش‌هایی که در تعهد ما نبوده نیز پرداخته شده است.

وی تکمیل پروژه بزرگراه اهرم برازجان دیلم را از دیگر پروژه های مهم زیرساختی دانست و گفت: تکلیف ما در این پروژه 135 میلیارد تومان بوده که تاکنون 16.4 میلیارد تومان پرداخت شده است.

نصوری با اشاره به پرداخت 20 میلیارد تومان از سهم 42 میلیارد تومانی نفت در پروژه جاده کنگان به دوراهک، افزود: سهم نفت در پروژه اوتبان بوشهر - دیر 128 میلیارد تومان بوده که در قطعه یک تا پنج آن 26.2 پرداخت شده و در قطعه 10 تا 15 نیز 25 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به پرداخت یک میلیارد تومان برای ساخت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بیان داشت: برای ساخت بیمارستان دیر نیز از سهم هفت میلیارد تومانی منطقه، تاکنون 1.4 میلیارد تومان پرداخت شده است.

اعلام دلایل عدم اجرای برخی پروژه‌ها

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به برخی از پروژه‌هایی که هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده اشاره کرد و با بیان دلایل عدم اجرای آن، خاطرنشان ساخت: پروژه امداد هوایی دیر مشکل زمین داشت که با همکاری سپاه جابجایی زمین صورت رفت.

وی افزود: اجرای پروژه دهکده دانایی نیز در این هفته پیگیری می شود و جمع بندی نهایی صورت خواهد پذیرفت.

نصوری ادامه داد: دانشگاه جم مشکل زمین داشت و با تلاش فرماندار این شهرستان زمین مورد نظر تامین شده و برای اسکله خورخان نیز منتظر انجام ترک تشریفات آن هستیم.