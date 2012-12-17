شایعترین علت بروز بیماری های قلبی مصرف بیش از حد گوشت قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پیمان طباطبایی اظهار داشت: بیشترین بیماری های قلبی در استان از نوع بیماری های عروق کرونر است که از مهمترین بیماری های درگیر کننده قلب و یکی از عمده ترین علل مرگ و میر در جوامع بشر می باشد.

وی گفت: در این بیماری سرخرگ ها با تجمع و رسوبات چربی مسدود شده و عضلات قلب از وجود اکسیژن محروم می مانند که شروع این روند از آغاز کودکی است و این عوامل تشدید کننده در طول زندگی روند فرایند را تسریع می کند.

این متخصص قلب افزود: مصرف بیش از حد گوشت قرمز، کم تحرکی، مصرف دخانیات، دیابت کنترل نشده و فشار خون بالا از دلایل عمده بیماری های قلبی در استان است که در این میان مصرف بیش از حد گوشت قرمز نقش بیشتری در زمینه بروز این بیماری دارد.

وی همچنین از دیابت و عوامل ژنتیکی به عنوان دو عامل تشدید کننده بیماری های قلبی نام برد و بیان داشت: بیماری های قلبی دومین علت مرگ و میر در کشور هستند.

طباطبایی تاکید کرد: بهتر است مردم برای سلامتی خود مصرف گوشت قرمز را حداکتر به سه وعده در هفته کاهش دهند و به جای آن گوشت ماهی مصرف کنند.

وی از عدم تحرک کافی به عنوان دومین عامل تشدید کننده بیماری های قلبی در استان نام برد و به مردم توصیه کرد، در روز 30 دقیقه به صورت منظم ورزش را در برنامه زندگی خودشان قرار دهند.

وی به افراد بالای 50 سال نیز توصیه کرد، تمامی دردهای سینه ای که با راه رفتن تشدید می شود را جدی بگیرند و به متخصص قلب مراجعه کنند.