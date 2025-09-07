مصرف زیاد گوشت قرمز خطرناک است؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش میدهند که سطح بالای TMAO (تری متیل آمین N-اکسید) در خون- یک محصول جانبی هضم گوشت قرمز و سایر غذاهای حیوانی توسط باکتریهای روده- با افزایش خطر ابتلا به آنوریسم آئورت شکمی (AAA) مرتبط است.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که AAA زمانی رخ میدهد که یک برآمدگی در آئورت، شریان بزرگی که از میان تنه عبور میکند، ایجاد شود.
محققان گفتند که اگر این برآمدگی پاره شود، در ۸۰ درصد موارد که در خارج از بیمارستان رخ میدهد، کشنده است.
دکتر «اسکات کامرون»، محقق ارشد و رئیس بخش پزشکی عروقی در کلینیک کلیولند، گفت: «این نتایج نشان میدهد که هدف قرار دادن سطح TMAO ممکن است به پیشگیری و درمان بیماری آنوریسم بدون نیاز به جراحی کمک کند.»
محققان گفتند که میلیونها بیمار هر ساله به AAA مبتلا میشوند.
به طور معمول، دیواره آئورت به اندازه کافی قوی است که فشار مداوم خون پمپ شده از قلب را تحمل کند. وقتی بخشی از آئورت ضعیف میشود، یک برآمدگی خطرناک در آنجا تشکیل میشود و با بزرگتر شدن آن، خطر پارگی اش نیز افزایش مییابد.
کامرون گفت: «در حال حاضر، جراحی یا استنتگذاری تنها گزینههای درمانی برای آنوریسم آئورت شکمی (AAA) هستند و هیچ آزمایش خونی برای پیشبینی اینکه چه کسی در معرض خطر آنوریسم است، در دسترس نیست.»
محققان گفتند بیماران مبتلا به AAA معمولاً تا زمانی که آئورت پاره نشود و باعث خونریزی گسترده در داخل بدن آنها نشود، هیچ علامتی ندارند.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای ۲۳۷ اروپایی و ۶۵۸ آمریکایی، از جمله افراد سالم و افراد مبتلا به AAA را تجزیه و تحلیل کردند.
نتایج نشان داد که سطح بالای TMAO در خون با خطر بیش از سه برابر شدن AAA مرتبط است.
محققان گفتند که سطح بالای TMAO همچنین با خطر بیش از دو برابر شدن آنوریسم با رشد سریع که میتواند بالقوه خطرناک باشد، مرتبط است.
به گفته محققان، این یافته همچنین میتواند به افرادی که در معرض خطر AAA هستند کمک کند تا با کاهش مصرف گوشت قرمز، اقداماتی را برای محافظت از خود انجام دهند. پیری، سیگار کشیدن و سایر مشکلات پزشکی به عنوان عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به این اختلال شناخته شدهاند.
دکتر «استنلی هازن»، محقق ارشد و رئیس علوم قلب و عروق و متابولیک در کلینیک کلیولند، در یک بیانیه خبری گفت: «TMAO توسط میکروبهای روده ساخته میشود و سطح آن هنگام خوردن محصولات حیوانی و گوشت قرمز بالاتر است.»
او گفت: «داروهایی که این مسیر را هدف قرار میدهند، در مدلهای پیشبالینی مانع از ایجاد و پارگی آنوریسم میشوند، اما هنوز برای انسان در دسترس نیستند. به اشتراک گذاشتن این نتایج مهم است زیرا نشان میدهند که رژیم غذایی در کمک به پیشگیری یا درمان بیماران مبتلا به اتساع آئورت یا آنوریسم اولیه در مقایسه با روش بالینی فعلی که تا زمان نیاز به جراحی نظارت میشود، چقدر مهم است.»
با این حال، محققان خاطرنشان کردند که برای ارتباط مستقیم رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز و محصولات حیوانی با AAA، مطالعات بیشتری لازم است.
