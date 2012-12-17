دستگیری باند سه نفره سارقان سیم برق معابر در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی با وقوع سرقت سیم برق هوایی و مخابراتی در شهرستان رشت، موضوع را با تشکیل اکیپ ویژه عملیاتی و تعامل کلانتری و پاسگاه های شهرستان رشت در دستور کار قرار داد.

کارآگاهان در بررسی های خود به شخصی به نام احمد مشکوک و پس از اطمینان از نقش این شخص در سرقت سیم برق معابر با هماهنگی مقام قضایی وی را در مخفیگاهش با 35 کیلو سیم برق هوایی دستگیر کردند.

متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیسی به مسروقه بودن سیم های مکشوفه و همچنین به انجام 17 فقره سرقت سیم برق هوایی و کابل مخابراتی در شهرستان رشت اعتراف کرد.

این گزارش می افزاید، کارآگاهان آگاهی که انجام سرقت به تنهایی توسط این شخص را امکان پذیر ندانسته و در برررسی های خود دو همدست دیگر این سارق به نام های علی و محمد را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی ضمن دستگیری این متهمان، مالخر اموال مسروقه را نیز دستگیر کردند.

دستگیری زورگیران مسافرکش نما در رشت

زورگیران مسافرکش نما که با خودروی پراید در محور رشت به حومه با گذاشتن وسایلی در صندلی جلو، مسافران مورد نظر خود را در صندلی عقب نشانده و در فرصتی مناسب با تهدید و ضرب و شتم از آنان زور گیری می کردند، توسط کارآگاهان آگاهی استان گیلان شناسایی و دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده که به نام های مهران، حسن و آرمین 22،28 و 18ساله اهل و ساکن یکی از روستاهای استان گیلان بوده در تحقیقات پلیسی کارآگاهان آگاهی و همچنین در مواجهه حضوری با مالباختگان، تاکنون به 13 فقره سرقت به عنف از زنان در محور رشت به انزلی زیر پوشش مسافرکش اعتراف و صحت اظهارات خود را با بازسازی صحنه های سرقت اعلام کردند.

دستگیری سارقان حرفه ای زن در رشت

سارقان حرفه ای زن که با شگرد خاصی اقدام به سرقت رو در رو از افراد می کردند، توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گیلان شناسایی و دستگیر شدند.

پلیس با سرقت باندی طلا، وجوه نقد و اشیای گرانبها توسط زنان ناشناس، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.

کارآگاهان پلیس در بررسی از نحوه سرقت و هم چنین اخذ مشخصات از مالباختگان موفق به چهره نگاری فرضی متهمان شده و با ارائه تصویر به مالباختگان توانستند چهره واقعی یکی از سارقان را شناسایی کند.

کارآگاهان مبارزه با سرقت در بررسی های خود منزل مسکونی این متهم زن را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی، وی را در عملیاتی دستگیر کرده و این متهم با دلائل پلیس چاره ای جزء ا عتراف ندیده و به هشت فقره سرقت با همدستی دو زن دیگر بصورت رو در رو با شگردی خاص اعتراف کرد.

این گزارش می افزاید، کارآگاهان با این اعتراف این زن با هماهنگی مقام قضایی دو همدست دیگر این سارق را دستگیر و موفق به کشف اموال مسروقه و عودت آن به مالباختگان شدند.

دستگیری سارقان سابقه دار قبل از سرقت در شهرستان انزلی

کارآگاهان آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان انزلی سارقان سابقه دار را قبل از سرقت در این شهرستان دستگیر کردند. سرهنگ پاسدار رحیم شعبانی گفت: کارآگاهان آگاهی در گشت های نامحسوس پلیسی دو نفر از سرنشینان یک خودروی پراید را در حین گل مالی پلاک خودرو مشکوک شده و آنان را به دقت زیر نظر گرفتند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کارآگاهان آگاهی از سارق بودن این افراد اطمینان حاصل کرده و آنان را دستگیر کردند، اظهار داشت: دو متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیسی به برنامه ریزی از شهرستان کرج برای سرقت مغازه منازل و داخل خودرو در شهرستان انزلی با مخدوش کردن پلاک خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان انزلی با بیان اینکه این سارقان سابقه دار هستند، افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

ناکامی دو جاعل قبل از رسیدن به مقصد در استان گیلان

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار گفت: ماموران ایستگاه بازرسی بخش منجیل این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو پژو 405 با دو سرنشین اهل و ساکن اصفهان که از مسیر جنوب به شمال در حرکت بودند، مشکوک و با رعایت اصول ایمنی نسبت به توقف و بازرسی از این خودرو، سرنشین و راننده آن اقدام کردند.

سرهنگ سید رسول صمدی افزود: در بازرسی از خودرو دو قوطی افشانه دفاع شخصی، یک دستگاه شوکر و یک عدد کیف حاوی تعدادی مهر شرکت ها که در خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط و راننده و سرنشین خودرو را دستگیر کردند.

وی اظهارداشت: متهمان دستگیر شده در سیرتحقیقات پلیسی اعتراف کردند که در امر جعل اسناد فعالیت دارند. فرمانده انتظامی شهرستان رودبار در ادامه یادآور شد: متهمان دستگیر شده با قرار صادره مقام قضایی روانه زندان شدند.