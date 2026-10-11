سارقان سیم برق با خودروی دودزا در دام پلیس مازندران گرفتار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد با اشاره به وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق و ایجاد نگرانی میان شهروندان اظهار کرد: در پی وقوع این سرقت‌ها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بررسی‌های میدانی، موفق به شناسایی سارقان شدند و تحرکات آنان را هنگام سرقت و جابه‌جایی اموال مسروقه زیر نظر گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهمان برای فرار از دست مأموران، خودروی خود را به سیستم دودزا مجهز کرده بودند و با ایجاد دود و کاهش میدان دید، تلاش کردند از محل متواری شوند؛ اما هوشیاری کارآگاهان و اقدام به‌موقع پلیس، نقشه فرار آنان را ناکام گذاشت.

خورشاد تصریح کرد: مأموران با اجرای طرح مهار، خودرو را متوقف و سارقان را دستگیر کردند. همچنین در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، مقادیری سیم و کابل برق سرقتی کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و بررسی ارتباط آنان با سرقت‌های دیگر ادامه دارد.