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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

سارقان سیم برق با خودروی دودزا در دام پلیس مازندران گرفتار شدند

سارقان سیم برق با خودروی دودزا در دام پلیس مازندران گرفتار شدند

ساری- رئیس پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های مازندران از دستگیری سارقان سیم و کابل برق و توقیف خودروی مجهز به سیستم دودزا خبر داد که متهمان با استفاده از آن قصد فرار از دست مأموران را داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد با اشاره به وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق و ایجاد نگرانی میان شهروندان اظهار کرد: در پی وقوع این سرقت‌ها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بررسی‌های میدانی، موفق به شناسایی سارقان شدند و تحرکات آنان را هنگام سرقت و جابه‌جایی اموال مسروقه زیر نظر گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهمان برای فرار از دست مأموران، خودروی خود را به سیستم دودزا مجهز کرده بودند و با ایجاد دود و کاهش میدان دید، تلاش کردند از محل متواری شوند؛ اما هوشیاری کارآگاهان و اقدام به‌موقع پلیس، نقشه فرار آنان را ناکام گذاشت.

خورشاد تصریح کرد: مأموران با اجرای طرح مهار، خودرو را متوقف و سارقان را دستگیر کردند. همچنین در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، مقادیری سیم و کابل برق سرقتی کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و بررسی ارتباط آنان با سرقت‌های دیگر ادامه دارد.

کد مطلب 6974522

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