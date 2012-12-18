  1. سیاست
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۳

مقتدایی به مهر خبر داد:

تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد رسما کلید خورد/ لاریجانی احکام را صادر کرد

تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد رسما کلید خورد/ لاریجانی احکام را صادر کرد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از صدور حکم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر آغاز موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای  صادر شد و بر اساس این حکم رسما موضوع تحقیق و تفحص از این دانشگاه کلید خورد.

وی درباره انتخاب اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بیان داشت: مقرر شد که در جلسات آینده بر اساس آیین نامه اعضای هئیت ریسه تحقیق و تفحص هم با رای اعضای این هیئت مشخص شود.

گفتنی است، علی‌اصغر زارعی، حجت‌الاسلام حمید رسایی، علیرضا زاکانی، حجت‌الاسلام نبویان و زهره طبیب‌زاده نمایندگان تهران، 5 نماینده‌ای هستند که تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را ارائه داده بودند و به عنوان اعضای اصلی کارگروه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند.

کد مطلب 1769985

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