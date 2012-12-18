تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد رسما کلید خورد/ لاریجانی احکام را صادر کرد

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر آغاز موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای صادر شد و بر اساس این حکم رسما موضوع تحقیق و تفحص از این دانشگاه کلید خورد.



وی درباره انتخاب اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بیان داشت: مقرر شد که در جلسات آینده بر اساس آیین نامه اعضای هئیت ریسه تحقیق و تفحص هم با رای اعضای این هیئت مشخص شود.

گفتنی است، علی‌اصغر زارعی، حجت‌الاسلام حمید رسایی، علیرضا زاکانی، حجت‌الاسلام نبویان و زهره طبیب‌زاده نمایندگان تهران، 5 نماینده‌ای هستند که تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را ارائه داده بودند و به عنوان اعضای اصلی کارگروه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند.