  1. اقتصاد
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۰

رادمرد به مهر اعلام کرد:

ذخیره‌سازی 70 هزار تنی سیب و پرتقال شب عید/ واردات میوه آزاد نمی‌شود

ذخیره‌سازی 70 هزار تنی سیب و پرتقال شب عید/ واردات میوه آزاد نمی‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ایام پایانی سال قرار است که 50 هزار تن پرتقال و 40 هزار تن سیب ذخیره‌سازی شود که بر این اساس، تاکنون بالغ بر 70 هزار تن از این میزان ذخیره شده است.

حسن رادمرد در گفتگو با مهر از تداوم ذخیره‌سازی میوه شب عید خبرداد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ذخیره‌سازی 50 هزار تن پرتقال و 40 هزار تن سیب در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون تقریبا 90 درصد تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با مباشران برای خرید میوه شب عید، به امضا شده و مراحل اجرا و ذخیره‌سازی آن در حال انجام است، این در شرایطی است که تاکنون بالغ بر 70 هزار تن میوه ذخیره‌سازی شده است.

وی تصریح کرد: 100 درصد ذخیره‌سازی از محل تولید داخلی انجام شده است و دولت برنامه‌ای برای واردات میوه برای تنظیم بازار شب عید ندارد. 

رادمرد با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل صادرات تخم‌مرغ نیز گفت: صادرات تخم‌مرغ هم اکنون با توجه به مازاد تولید کشور، در دستور کار قرار گرفته است و البته اولویت با تامین نیاز داخلی است و مازاد آن صادر خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس تعاملاتی با شرکت پشتیبانی امور دام و تولیدکنندگان صورت گرفته تا نهاده‌های دامی مورد نیاز واحدهای تولیدکننده تامین شود؛ ضمن اینکه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها نیز موظف شدند تا برای عرضه مستقیم تخم‌مرغ با اتحادیه مرکزی میهن قرارداد امضا کنند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شبکه توزیع تخم مرغ نیز در دستور کار قرار دارد تا به صورت مستقیم، کالا به دست مصرف‌کننده برسد.

کد مطلب 1770138

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