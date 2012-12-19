حسن رادمرد در گفتگو با مهر از تداوم ذخیرهسازی میوه شب عید خبرداد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ذخیرهسازی 50 هزار تن پرتقال و 40 هزار تن سیب در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون تقریبا 90 درصد تفاهمنامههای منعقد شده با مباشران برای خرید میوه شب عید، به امضا شده و مراحل اجرا و ذخیرهسازی آن در حال انجام است، این در شرایطی است که تاکنون بالغ بر 70 هزار تن میوه ذخیرهسازی شده است.
وی تصریح کرد: 100 درصد ذخیرهسازی از محل تولید داخلی انجام شده است و دولت برنامهای برای واردات میوه برای تنظیم بازار شب عید ندارد.
رادمرد با اشاره به برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل صادرات تخممرغ نیز گفت: صادرات تخممرغ هم اکنون با توجه به مازاد تولید کشور، در دستور کار قرار گرفته است و البته اولویت با تامین نیاز داخلی است و مازاد آن صادر خواهد شد.
وی اظهار داشت: بر این اساس تعاملاتی با شرکت پشتیبانی امور دام و تولیدکنندگان صورت گرفته تا نهادههای دامی مورد نیاز واحدهای تولیدکننده تامین شود؛ ضمن اینکه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیز موظف شدند تا برای عرضه مستقیم تخممرغ با اتحادیه مرکزی میهن قرارداد امضا کنند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شبکه توزیع تخم مرغ نیز در دستور کار قرار دارد تا به صورت مستقیم، کالا به دست مصرفکننده برسد.
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