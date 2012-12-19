بیش از 3هزار متر بنا در مسیر بزرگراه شهید همت در کرج تملک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر غفاری اظهار داشت: تخریب این بنا در مسیر بخش جنوبی بزرگراه شهید همت ،هفته گذشته انجام شد همچنین تملک بخش دیگری از املاک مسیر بزرگراه در محدوده شهرداری منطقه 10 در دست بررسی است.



غفاری بیان کرد: شهرداری کرج نیز در اجرای طرح توسعه بزرگراه شهید همت، تعریض بلوار آیت الله طالقانی در جنوب شرقی این کلانشهر را در دستور کار قرار داده است.



وی گفت: اکنون طرح اتصال بزرگراه شهید همت به کرج با حدود 40درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است که این بزرگراه در شرق کرج به دو مسیر شمالی و جنوبی تقسیم می شود، مسیر بالادست شمال کرج را به تهران متصل می کند و مسیر پایین دست از جنوب کرج تا شهرستان ساوجبلاغ امتداد می یابد.



افزایش 60 درصدی آمار صدور مجوز سرویس مدارس در کرج

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی از افزایش 60 درصدی صدور مجوز سرویس مدارس طی سال جاری خبر داد.

کریم افشار افزود: سال جاری سه هزار و 100 مجوز برای سرویس مدارس کرج از سوی سازمان تاکسیرانی صادر شد.

وی، آمار مجوزهای صادر شده سرویس مدارس طی سال گذشته را هزار و 750 مجوز ذکر و بیان کرد: این آمار حاکی از افزایش 60 درصدی صدور مجوز سرویس مدارس است که با محوریت سازمان تاکسیرانی صورت گرفته است.



اجرای طرح تعریض خیابان پونه با خرید 5 ملک

مدیر منطقه 5 شهرداری کرج از تملک و تخریب پنجمین ملک واقع در طرح خیابان پونه با سیر مراحل قانونی برای تعریض این خیابان خبر داد.

علیرضا رحیمی اظهار داشت: در راستای عمران، آبادانی و رفاه حال شهروندان منطقه و تأکید شهردار و شورای اسلامی شهر کرج، در راستای اجرای ماده 8 قانون تملک املاک واقع در طرح برابر دستور مقام قضایی پس از واریز مبلغ کارشناسی شده به حساب دادگستری ملکی در خیابان پونه برای تعریض این خیابان تخریب شد.



رحیمی اذعان داشت: با جمع آوری و تخریب این ساختمان موجبات سهولت در تردد خودروها و شهروندان به ویژه ساکنان این منطقه فراهم شد و در این زمینه انجام اموری که موجبات کاهش بار ترافیکی منطقه را داشته باشد در اولویت کاری شهرداری این منطقه قرار دارد.



انتقال پایگاه بسیج شهید آوینی به سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری کرج

فرمانده پایگاه بسیج شهید آوینی از انتقال پایگاه بسیج شهید آوینی از معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی به سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری کرج خبر داد.

علی صدرآبادی با اعلام این خبر اظهار داشت: طی جلسه ای که با حضور مدیران سازمان و ستادی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج در سالن فارابی شهیدان نژاد فلاح برگزار شد مقرر شد؛ با هماهنگی های صورت گرفته با حوزه 8 حضرت سیدالشهدا(ع)، پایگاه بسیج شهید آوینی از معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی به سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری کرج انتقال یابد.



شورای عالی پژوهش شهرداری کرج تشکیل شد

معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری کرج از راه اندازی و آغاز به کار شورای عالی پژوهش مدیریت شهری همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش خبر داد.

محمدرضا رضاپوراظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش و طی هماهنگی ها و رایزنی های انجام شده، شورای عالی پژوهش در شهرداری کرج تشکیل و راه اندازی شد.

وی افزود: در شورای عالی پژوهش تمامی امور، طرح های پژوهشی و تحلیل و ارزیابیهای مختلف در مرحله نهایی انجام خواهد شد.



اساتید دانشکده عمران و معماری قزوین از پروژه های قطار شهری کرج بازدید کردند

مدیرعامل سازمان مترو و قطارشهری کرج از بازدید 25 نفر از اساتید دانشکده عمران و معماری قزوین از پروژه های قطار شهری کرج بازدید کردند.

علی اصغر همتی با اعلام این خبر افزود: 25 نفر از اساتید دانشکده عمران و معماری دانشگاه قزوین از عملیات اجرایی پروژه خط 2 قطار شهری بازدید کردند.



وی با بیان اینکه این بازدید به همراه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کرج انجام گرفت، افزود: در این بازدید اساتید از ایستگاه کرانش باز و ایستگاه زیرزمینی بازدید کردند.