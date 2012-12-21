تأثیر نظم و انضباط مدیر در محل کار/ مردان موفق منظم هستند

تأثیر نظم و انضباط مدیر در محل کار
برقراری نظم و انضباط اداری به مدیری نیاز دارد که خود الگوی نظم و انضباط باشد؛ مدیری که بخواهد سازمانش از بی نظمی به دور بماند و نظم و انضباط در محیط کار حاکم باشد باید خود نمونه یک انسان منضبط باشد. مدیری که خود به مسائل انضباطی و نظم بی توجه و نامنظم است نباید از کارمندان خود انتظار نظم و انضباط را داشته باشد. مدیری که خود وقت شناس نیست و در وقت معین در محل کار حاضر نمیشود دیر میآید و زود میرود، نمیتواند، خواستار رعایت نظم و انضباط در سازمانش توسط کارمندان باشد. برقراری نظم و انضباط در محیط کار خواستار یک مدیر منضبط است؛ چنین مدیری همواره با نشاط و سرزنده و راهنماییهایش در دیگران مؤثر و برای کارمندان ارزشمند و قابل ستودنی و معتبر است.
تفویض اختیار
یک مدیر خوب و شایسته مدیری است که نقشه و طرح خود را برای دست یافتن به اهداف معین و مشخص، تنظیم و خط رسیدن به این اهداف را مشخص و روشن میکند. وی فعالیت همکاران خود را نظم و سازماندهی میکند و هر شخص را با وظایف و اختیارات خود آشنا میسازد. کارمندان خود را ارزشیابی و شوق کار و فعالیت را در وجود آنان شکوفا میکند و با این کار خود موجبات تلاش و پیشرفت را در محیط کار برای تک تک اعضای گروه فراهم میکند.
یکی دیگر از لوازم دستیابی به نظم و انضباط اداری «تفویض اختیار» است مدیری که بخواهد نظم و انضباط را بر سازمان تحت امرش حاکم کند میتواند از این اصل مدیریتی بهره جوید. البته واگذاری بخشی از مسئولیت مدیر به همکاران، شرایطی دارد که باید در محل خود به آن پرداخته شود.
یک مدیریت لایق و شایسته با رعایت به کارگیری اصول مدیریت صحیح میتواند برای اینکه بار سنگین اداره یک مجموعه تا حدودی از دوشش برداشته شود بخشی از وظایف خود را به همکارانش واگذارکند. با این کار مدیر انگیزه همکاری در افراد مجموعه بیشتر و بازدهی کار بالا میرود و هم عدهای از کارگزاران شیوه مدیریت را تجربه میکنند و نیز دستیابی به نظم و انضباط اداری فراهم و آسانتر صورت میپذیرد.
اصل تفویض اختیار خود میتواند یکی از ابزارهای ایجاد نظم و انضباط در محیطهای مختلف کاری به کار گرفته شود و علاوه بر اینکه رسیدن به نظم اداری ایجاد میشود محاسن دیگر هم دارد و باعث ایجاد انگیزه و علاقه برای انجام دادن وظایف افراد و تقویت همکاری دسته جمعی و باعث تکامل فردی و جلوگیری از اتلاف وقت مدیران را در بر دارد.
یک مدیر لایق و خوب میتواند با شناخت این شیوهها و به کار بردن آنها در راه دستیابی به نظم و انضباط اداری گامهای بلندی در جهت تحقق بخشیدن و توسعه جامعه بردارد و میتواند با قاطعیت و پرهیز از دودلی، تقسیم کار و ایجاد انگیزه سهم بزرگی در تولید و پیشرفت و حرکت سریع جامعه داشته باشد.
جلوههایی از نظم و انضباط در مدیریت بزرگان
یکی دیگر از مصادیق نظم مدیریتی، تعیین جانشین است. از ویژگیهای آموزنده در سیره رسول اکرم(ص) است که هرگاه قصد داشت مدینه را ترک کند هرچند برای مدت کوتاهی یک نفر را به عنوان جانشین نصب میفرمود تعیین هریک از کارگزاران نیز یکی از مصادیق نظم مدیریت است.
امام علی(ع) میفرماید: برای هریک از زیر دستانت و کارکنانت کاری تعیین کن تا او را نسبت به آن کار مؤاخذه و بازپرسی کنی.
نظم و انضباط امام خمینی(ره) هم زبانزد است. ایشان حتی برای مطالعه و قرائت قرآن و کارهای مستحب و زیارتها و دعاها که دارای وقت خاصی نیستند وقت خاصی تنظیم کرده بود و هرکاری را بنا بر زمان مشخص و معین انجام میداد به طوری که برای هر کس، که مدتی با ایشان مأنوس و معاشر میشد مشخص بود که در چه ساعتی، مشغول به چه کاری است.
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