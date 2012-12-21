تأثیر نظم و انضباط مدیر در محل کار/ مردان موفق منظم هستند

تأثیر نظم و انضباط مدیر در محل کار

برقراری نظم و انضباط اداری به مدیری نیاز دارد که خود الگوی نظم و انضباط باشد؛ مدیری که بخواهد سازمانش از بی نظمی به دور بماند و نظم و انضباط در محیط کار حاکم باشد باید خود نمونه یک انسان منضبط باشد. مدیری که خود به مسائل انضباطی و نظم بی توجه و نامنظم است نباید از کارمندان خود انتظار نظم و انضباط را داشته باشد. مدیری که خود وقت شناس نیست و در وقت معین در محل کار حاضر نمی‎شود دیر می‎آید و زود می‎رود، نمی‎تواند، خواستار رعایت نظم و انضباط در سازمانش توسط کارمندان باشد. برقراری نظم و انضباط در محیط کار خواستار یک مدیر منضبط است؛ چنین مدیری همواره با نشاط و سرزنده و راهنمایی‎هایش در دیگران مؤثر و برای کارمندان ارزشمند و قابل ستودنی و معتبر است.

تفویض اختیار

یک مدیر خوب و شایسته مدیری است که نقشه و طرح خود را برای دست یافتن به اهداف معین و مشخص، تنظیم و خط رسیدن به این اهداف را مشخص و روشن می‎کند. وی فعالیت همکاران خود را نظم و سازماندهی می‏کند و هر شخص را با وظایف و اختیارات خود آشنا می‏سازد. کارمندان خود را ارزشیابی و شوق کار و فعالیت را در وجود آنان شکوفا می‎کند و با این کار خود موجبات تلاش و پیشرفت را در محیط کار برای تک تک اعضای گروه فراهم می‎کند.

یکی دیگر از لوازم دستیابی به نظم و انضباط اداری «تفویض اختیار» است مدیری که بخواهد نظم و انضباط را بر سازمان تحت امرش حاکم کند می‎تواند از این اصل مدیریتی بهره جوید. البته واگذاری بخشی از مسئولیت مدیر به همکاران، شرایطی دارد که باید در محل خود به آن پرداخته شود.

یک مدیریت لایق و شایسته با رعایت به کارگیری اصول مدیریت صحیح می‎تواند برای اینکه بار سنگین اداره یک مجموعه تا حدودی از دوشش برداشته شود بخشی از وظایف خود را به همکارانش واگذار‎کند. با این کار مدیر انگیزه همکاری در افراد مجموعه بیشتر و بازدهی کار بالا می‏رود و هم عده‏ای از کارگزاران شیوه مدیریت را تجربه می‎کنند و نیز دستیابی به نظم و انضباط اداری فراهم و آسان‎تر صورت می‎پذیرد.

اصل تفویض اختیار خود می‎تواند یکی از ابزارهای ایجاد نظم و انضباط در محیط‎های مختلف کاری به کار گرفته شود و علاوه بر اینکه رسیدن به نظم اداری ایجاد می‎شود محاسن دیگر هم دارد و باعث ایجاد انگیزه و علاقه برای انجام دادن وظایف افراد و تقویت همکاری دسته جمعی و باعث تکامل فردی و جلوگیری از اتلاف وقت مدیران را در بر دارد.

یک مدیر لایق و خوب می‎تواند با شناخت این شیوه‎ها و به کار بردن آنها در راه دستیابی به نظم و انضباط اداری گام‏های بلندی در جهت تحقق بخشیدن و توسعه جامعه بردارد و می‎تواند با قاطعیت و پرهیز از دودلی، تقسیم کار و ایجاد انگیزه سهم بزرگی در تولید و پیشرفت و حرکت سریع جامعه داشته باشد.

جلوه‏هایی از نظم و انضباط در مدیریت بزرگان

یکی دیگر از مصادیق نظم مدیریتی، تعیین جانشین است. از ویژگی‎های آموزنده در سیره رسول اکرم(ص) است که هرگاه قصد داشت مدینه را ترک کند هرچند برای مدت کوتاهی یک نفر را به عنوان جانشین نصب می‎فرمود تعیین هریک از کارگزاران نیز یکی از مصادیق نظم مدیریت است.

امام علی(ع) می‏فرماید: برای هریک از زیر دستانت و کارکنانت کاری تعیین کن تا او را نسبت به آن کار مؤاخذه و بازپرسی کنی.

نظم و انضباط امام خمینی(ره) هم زبانزد است. ایشان حتی برای مطالعه و قرائت قرآن و کارهای مستحب و زیارت‏ها و دعاها که دارای وقت خاصی نیستند وقت خاصی تنظیم کرده بود و هرکاری را بنا بر زمان مشخص و معین انجام می‎داد به طوری که برای هر کس، که مدتی با ایشان مأنوس و معاشر می‎شد مشخص بود که در چه ساعتی، مشغول به چه کاری است.