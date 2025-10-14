به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نظم و انضباط» در ۱۸۴ صفحه در مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ پنجم رسید.

سرگذشت انسان‌های موفق بی‌هیچ استثنایی همه حکایت از این دارد که آنان با مددگیری از «نظم و انضباط» به هدف‌های مادی یا معنوی خود رسیده‌اند؛ همچنین جامعه‌های متمدن، جوامعی اند که عنصر «نظم» در همه امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامیِ آن چشم‌گیر است.

پس برای پیشرفت فردی و اجتماعی باید با قانونِ خلقت -نظم- همراه شد و راه‌های تقویت آن را شناخت و آفت‌هایش را برطرف کرد.

ساختار اثر

این کتاب در نه فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «بررسیِ واژگانی» لزوم نظم و انضباط، جلوه‌های نظم و تفاوت‌های نظم و انضباط را بررسی می‌کند.

در فصل دوم با عنوان «در سیره علمی و عملی بزرگان» ارزش نظم و انضباط، محکم کاری و استفاده بهینه از فرصت‌ها بیان شده و ارزش وقت در گفتار پیامبر (ص) و امامان (ع)، نمونه‌هایی از وقت شناسی و تنظیم اوقات در سیره امامان (ع) و وقت شناسی در سیره دانشمندان را تشریح کرده است.

سومین فصل از این کتاب با عنوان «جلوه‌هایی از نظم فردی» نظم در عبادت، نظم در گفتار، نظم در آراستن ظاهر و پوشیدن لباس و نظم در راه رفتن را بیان کرده و نظم در معاشرت‌ها وعده‌ها و پیمان‌ها نظم در تربیت و جلوه‌های نظم و انضباط در تعلیم و تعلم بزرگان را مورد تأکید قرار داده است.

نویسنده در فصل چهارم با عنوان «تجلی نظم در نظام اجتماعی» نظم در عبادت‌های گروهی، نظم در امور سیاسی و اجتماعی و لوازم دستیابی به نظم اداری را تبیین کرده و نظم و انضباط مدیر، تفویض اختیار و جلوه‌هایی از نظم و انضباط در مدیریت بزرگان را به نگارش درآورده است.

فصل پنجم با عنوان «نظم و انضباط در امور اقتصادی» نظم و انضباط در مصرف از دیدگاه اسلام، نظم انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و اهمیت انضباط در مصرف بیت المال را بررسی می‌کند.

در فصل ششم با عنوان «نظم و انضباط در امور نظامی» امور نظامی در قرآن و روایات، شیوه‌های نظامی و نظم در امور نظامی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی تشریح شده است.

فصل هفتم با عنوان «عوامل بی‌نظمی» به بیان عوامل زیستی، روانی، عاطفی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی و ویژگی‌های بی‌نظمی فردی اختصاص دارد.

نویسنده در فصل هشتم با عنوان «راه‌های دستیابی به نظم» برنامه‌ریزی، آگاهی و نشست و برخاست با افراد منظم را شرح داده و نمونه‌های آرمانی، ایجاد انگیزه و تقسیم کار را تبیین کرده و چگونگی تقسیم وقت، استواری و پایداری، دینداری و تبلیغ با رسانه‌های گروهی را به رشته تحریر درآورده است.

نهمین و آخرین فصل از کتاب مذکور با عنوان «روش ایجاد انضباط در فرزندان» روش ایجاد انضباط در فرزندان، پرهیز از خشم و زورگویی و قاطعیت و پرهیز از تردید و دودلی را بررسی کرده و رعایت اصل تدریج در اصلاح رفتار و تداوم در استوار ساختن نظم و انضباط را مورد تأکید قرار داده است.