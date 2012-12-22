نتایج تحقیق جدید مزدی از زنان و مردان/ بازار کار مردها خراب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق و دستمزد زنان و مردان، اعلام کرد: دستمزد زنان در بسیاری از کشورها به میزان دریافتی مردان نزدیک شده است.

با این حال سازمان جهانی کار هشدار می دهد که ممکن است در برخی موارد وضعیت دریافتی مردان نسبت به قبل از دوران بحران اقتصادی اروپا، بدتر شده باشد.

همچنین مطرح می شود که میزان شکاف بین دستمزد زنان و مردان در بسیاری از کشورها در طول دوران بحران اقتصادی کاهش یافته ولی در مورد همه کشورها درست نیست.

به صورت کلی وضعیت مردان در بازار کار بدتر شده است اما وضعیت کاری بسیاری از زنان بهبود یافته و یا در حالت گذشته باقی مانده است.

ILO گزارش داد: در استونی، تغییر در شکاف جنسیتی دستمزد معمولا در دوره ای از رشد اقتصادی، افزایش یافت و در زمان وقوع رکود اقتصادی، بهبود داشته است.

همچنین به صورت کلی وضعیت مردان در بازار کار بدتر شده است؛ در حالی که وضعیت زنان بهبود یافته و یا شرایط کار برای آنان حفظ شده است. افت ساعت کار برای مردان در بخش هایی که بیشترین ضربه را از ناحیه بحران اقتصادی داشته است، به مراتب بالاتر بود.

سازمان جهانی کار در ادامه این گزارش، مطرح می کند که در برخی از کشورهای خاورمیانه، زنان شاغل به نسبت مردان درآمد بیشتری دارند.

با اینکه در سوریه، قبل از بحران داخلی تنها حدود 13 درصد زنان از نظر اقتصادی فعال محسوب می شدند، اما هم اکنون 74 درصد آنان در بخش های دولتی مشغول به کار هستند و دستمزدهای آنان نسبت به بخش خصوصی نیز حدود 1.5 برابر بیشتر است.

یک موضوع عمده در سراسر جهان درباره میزان پرداخت حقوق به زنان و مردان وجود دارد. البته آمارها در گاهی اوقات بسته به اینکه آیا کارمندان تمام وقت و یا پاره وقت کار می کنند، در نظر گرفته می شود.

در نروژ، شکاف دستمزدی طبق ساعات روز وجود دارد و کمترین دریافتی برای نیروهای پاره وقت است. با این حال مردان و زنانی که کار پاره وقت دارند، دستمزد مشابهی دریافت می کنند.

مردان در نروژ درآمد بیشتری از زنان در اشتغال تمام وقت دارند و شکاف جنسیتی در این کشور در نظر گفته می شود. با این حال زنان بیشتر در مشاغل پاره وقت فعالیت دارند.