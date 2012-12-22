تاکید بر بی اثر بودن تحریمها/ اختلافات سیاسی در واشنگتن درباره ایران

سایت آمریکایی " آلاسکا دیسپچ" از نامه 24 نفر از کارشناسان مسائل ایران و مقامات سابق آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور خبر داد که در این نامه اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را بی فایده و تنها راه متوقف کردن برنامه هسته ای ایران، مذاکرات پایدار و جدی با ایران خوانده اند.

خبرگزاری " رویترز" به اظهارات امروز سردار وحیدی وزیر دفاع ایران در خصوص استقرار موشک های پاتریوت ناتو در ترکیه پرداخته و به نقل از او نوشت : استقرار موشک های پاتریوت فقط به ضرر امنیت ترکیه است.

روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" با اشاره به اقدام خصمانه و هماهنگ اروپا و آمریکا در روز جمعه با هدف افزایش فشارها بر ایران، ارائه تحریم های جدید از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران را بیانگر شکست سیاست اعمال تحریم در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران خواند.

شبکه انگلیسی تلوزیون " بی بی سی " نیز با اشاره به تلاش لابی صهیونیست حامی رژیم صهیونیستی و گروه های نئومحافظه کار آمریکا برای جلوگیری از تصاحب ریاست وزارت دفاع آمریکا توسط "هگل" به خاطر نرمش در برابر ایران نوشت : بار دیگر ایران در کانون اختلافات سیاسی آمریکا قرار گرفته است.

" فارین پالسی " چاپ آمریکا نیز با اشاره به سوابق " جان کری " و با استناد به مطالب منتشر شده توسط سایت ویکی لیکس نوشت در صورتی که جان کری وزیر خارجه آمریکا شود مسئله فعالیتهای هسته ای ایران یکی از اولین موضوعاتی خواهد بود که وی به آن خواهد پرداخت.

با وجود تهدیدهای دائمی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران ، روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست " از خوش خدمتی " ایروین کولتر" نماینده پارلمان کانادا و وزیر سابق دادگستری این کشور به صهیونیستها خبر داده و نوشت این نماینده پارلمان کانادا از جامعه جهانی خواست تا ایران را در قبال تهدیدهایش علیه رژیم اسرائیل مسئول بداند.