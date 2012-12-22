خدمت در کمیته امداد سعادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر شنبه در جمع مدیران کمیته امداد امام(ره) استان کرمانشاه گفت: برخی از مسئولیت ها مشمول عنایات خاصه حضرت حق تعالی وسعادتی است که از سوی خداوند سبحان به انسان عطا شده و خدمت در کمیته امداد امام خمینی(ره) از مصادیق بارز آن است.

وی خدمت در این نهاد را یک نوع سرمایه گذاری معنوی برای زندگی دنیوی و اخروی ذکرکرد وافزود: خدمت به مستضعفین و نیازمندان امتیازات بسیار زیادی دارد و توفیقات الهی مهمترین پشتوانه آن است و در دین اسلام بسیار به آن تاکید شده و دراین راستا شما امدادگران با تحمل سختی و مشقات راحتی را برای مددجویان فراهم می آورید.

آیت الله علماء تصریح کرد: هر عبادتی عکس العمل متناسب با خودش را دارد و کار شما با مردم که همانا عیال الله و خانواده خدا هستند ارتباط دارد و بالاترین درجه خشنودی خدا هم در همین کار است.

وی در پایان با تاکید برلزوم هرچه بیشتر حفظ کرامت انسانی و عزت نفس مددجویان تحت حمایت، افزود: سعی کنید هرچه بیشتر و بهتر و با نهایت صبر و حوصله با مددجویان تحت حمایت برخورد کنید و هرچه آبرومندانه تر و با تکریم خدمت را برای آنها به انجام برسانید که رضای خداوند منان هم در همین است.

در ادامه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد گفت: به لطف خداوند سبحان امدادگران خدوم این استان در سال 90 ، با ایجاد بیش از 13 هزار فرصت شغلی و جذب بالغ بر 55 میلیارد ریال برای مددجویان تحت حمایت گام بسیار بلندی در جهت خودکفا کردن مددجویان برداشته اند که این مهم در سالجاری نیز علی رغم محدودیت های مالی ادامه دارد.

جلیل بوجار با تاکید بر لزوم جذب حمایت های مادی ومعنوی خیرین افزود: با مشارکت و حمایت نیکوکاران و هم استانی های نیک اندیش موفق به رشد 100 درصدی در بخش مشارکت های مردمی شده ایم .پ

بوجار با اشاره به تامین جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت تصریح کرد: در اجرای طرح کوثر نیز توفیقات این استان در هدایت و جذب کمک های نهاد ها، ادارات و سازمان ها بسیار چشمگیر و نتیجه آن تامین جهیزیه بیش از 1500 نوعروس تحت پوشش بوده است.