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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

فروش بلیت مستقیم نجف و کربلا در پایانه‌های قم به صورت روزانه

فروش بلیت مستقیم نجف و کربلا در پایانه‌های قم به صورت روزانه

قم- مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم از عرضه روزانه بلیت مستقیم مسیرهای نجف و کربلا در پایانه‌های مسافربری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زین‌العابدین قراچورلوی از فراهم بودن امکان تهیه بلیت مستقیم برای سفر به شهرهای نجف و کربلا خبر داد و اظهار کرد: سه شرکت حمل‌ونقل مستقر در سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم به صورت روزانه نسبت به عرضه بلیت این مسیرهای زیارتی اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به تداوم ارائه خدمات به زائران افزود: این شرکت‌ها علاوه بر فروش بلیت، خدمات مورد نیاز کاروان‌های زیارتی را نیز ارائه می‌دهند تا فرآیند اعزام زائران با هماهنگی و سهولت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم ادامه داد: برنامه عرضه بلیت به صورت مستمر در حال انجام است و زائران می‌توانند بدون وقفه نسبت به تهیه بلیت سفر خود اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیان برای خرید بلیت مستقیم مسیرهای نجف و کربلا می‌توانند به دفاتر معتبر فروش بلیت در سطح شهر مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم افزود: همچنین دفاتر مستقر در پایانه مرکزی سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم نیز به صورت مستقیم خدمات فروش بلیت را به زائران ارائه می‌کنند.

کد مطلب 6898836

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