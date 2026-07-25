به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در ملاقاتهای عمومی روزهای شنبه گفت: در یکی دیگر از شنبههای مردمی به مطالبات ۲۰ نفر در حوزههای مختلف رسیدگی شد.
وی در خصوص حوزه ورزش، با اشاره به درخواست حمایتهای تیمهای ورزشی فوتبال، هیئتهای سوارکاری و تنیس خاکی، دستور لازم را به اداره کل ورزش و جوانان داد تا با برگزاری نشستهای تخصصی، موانع موجود در مسیر این رشتهها برطرف شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در حوزه رفاه اجتماعی، با حضور مدیرکل بهزیستی، نسبت به بررسی و رفع فوری مشکلات متقاضیان خدمات حمایتی تأکید شد و از مدیران خواستیم موارد غیرقابل حل در جلسه را به صورت حضوری در محل مدیریت مربوطه پیگیری کنند.
وی در بخش توسعه روستایی و زیرساختی، به درخواستهای مربوط به تأمین آب روستایی، واگذاری زمین، احیای راههای روستایی و نیاز عشایر به پنلهای خورشیدی اشاره کرد و با ارجاع این موارد به معاونتهای عمرانی و ادارات ذیربط، خواستار پیگیری جدی و فوری این مطالبات شد.
رحمانی با بررسی درخواستهای واحدهای تولیدی جهت رفع موانع و دریافت تسهیلات، افزود: این موضوعات از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با همکاری دستگاههای اجرایی و اقتصادی به سرعت پیگیری شود.
وی، با نگاهی راهبردی به مدیریت زمان و منابع، خطاب به مدیران کل دستگاهها اظهار کرد: از تمامی مدیران کل و مدیران شهرستانها میخواهم پیش از آنکه شهروندان برای طرح درخواست به استانداری مراجعه کنند، بررسیهای لازم را در ادارات انجام دهند. رسیدگی در محل، سرعت عمل را بالا برده و از هدررفت زمان جلوگیری میکند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اصل همدلی و خدمتگزاری، اظهار داشت: هدف ما این است که در شرایط اقتصادی فعلی، با همکاری دستگاههای اجرایی گرههای تولیدی و معیشتی مردم را باز کنیم و خادم واقعی مردم باشیم.
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