به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو که فصل گذشته را با تیم فوتبال شاهین بوشهر سپری کرد و به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه دست در دیدار فینال جام حذفی برابر استقلال ماه ها از میادین دور بود، با رسیدن به آمادگی مطلوب قصد داشت از شروع نیم فصل دوم به یکی از تیم های لیگ برتری بپیوندد اما این امر محقق نشد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد طالب لو صبح امروز شنبه مذاکراتی را با محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انجام داده تا در صورت رسیدن به توافق نهایی نیم فصل دوم را با پیراهن پرسپولیس سپری کند اما این توافق حاصل نشد. طالب لو به عنوان بازیکن آزاد حتی در پایان فصل نقل و انتقالات هم می تواند با تیم مورد نظرش قرارداد ببندد.

از سوی دیگر با منتفی شدن حضور وحید طالب لو در پرسپولیس، مسئولان این باشگاه رضا محمدی دروازه بان تیم سپاهان را جذب کردند. این انتقال در شرایطی صورت گرفت که شهاب گردان دروازه بان نیم فصل اول پرسپولیس عصر امروز شنبه قراردادش را با تیم سپاهان در هیات فوتبال استان اصفهان به ثبت رساند.