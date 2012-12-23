مسابقه بزرگ فرهنگ و اخلاق اسلامی در بافق برگزار می شود

عذر اکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقه فرهنگی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی برگزار می شود.

وی افزود: در برگزاری این مسابقه کانون بسیج هنرمندان با اداره ارشاد اسلامی بافق همکاری کند.

کریمی، موضوعات این مسابقه فرهنگی را ارزش، وجدان کاری، خانواده، کرامت زن،مصرف گرایی، امر به معروف و نهی از منکر و...اعلام کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق افزود: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در موضوعات اعلام شده در رشته های خوشنویسی، شعر، خاطره، نقاشی،کاریکاتور و طنز ارسال کنند.

کریمی آخرین مهلت ارسال آثار را 30 دی ماه اعلام و اظهار امیدواری کرد: با برگزاری چنین برنامه های فرهنگی در راستای اشاعه فرهنگ صحیح خانواده قدم برداشته شود.