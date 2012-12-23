5 کشته و مجروح در تصادف محور شهربابک کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه خودرو پراید با سه نفر سرنشین که از سمت میدوک به شهربابک در حال حرکت بود بنا به عللی واژگون شد.

بر اثر وقوع این حادثه یک نفر سرنشین عقب خودرو به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه فوت و دو نفر دیگر از مجروحین به بیمارستان ولی عصر شهربابک منتقل می شوند.

همچنین طی تصادف دیگر در محور شهربابک - سیرجان متاسفانه یک نفر دیگر از هموطنان پس از انتقال به بیمارستان روز گذشته جان خود را از دست داد.

علت حوادث اتفاق افتاده توسط افسر کارشناس بی احتیاطی راننده خودروها وعدم استفاده از وسایل هشدار دهنده از طرف شرکت راهسازی حین برش شانه جاده عنوان شده است.

