عمادالدین رضایی همدانی، نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب شرح دوبیتی‌های باباطاهر عریان گفت:‌ نوشتن این کتاب را از سال‌های بسیار دور یعنی 25 سال پیش آغاز کردم و سال 88 هم به پایان رساندم. کتاب، بسیار مفصل و جامع شد که برای چاپ آن را به انتشارات محمد سپردم.

وی افزود: این کتاب باید چند سال پیش منتشر می‌شد، اما تا به حال با بیان دلایل و عذرهای مختلف، انتشارش به تعویق افتاده و سه سال است که امروز و فردا می‌کنند. یک بار گرانی کاغذ بهانه می‌شود و دفعات بعد، مسائل دیگر. قرار بود کتاب در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شود. ناشر هم به همین مناسبت بروشوری منتشر کرد و خبر از چاپ آن داد اما وقتی از ناشر خواستم چند جلد از کتاب را به خودم بدهند، گفتند کتاب هنوز چاپ نشده است.

این نویسنده گفت:‌ انتشار این کتاب همچنان تا امروز به تعویق افتاده است. به ناشر می‌گویم کتاب را به خودم پس بدهید تا خود چاپش کنم، اما کتابم را هم پس نمی‌دهند. واقعا نمی‌دانم باید چه کار کنم و چگونه کتابی را که این همه سال برایش زحمت کشیده‌ام، به دست مخاطبان برسانم؟ کتاب دیگرم شرح رباعیات خیام است اما با این رویکردی که دیده‌ام، نمی‌دانم برای چاپش باید چه کار کنم؟