به گزارش خبرگزاری مهر، مراد باباخانی ظهر سه شنبه در نشستی که با حضور صاحبنظران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر برگزار شد گفت: اندیشه های ناب در قالب پژوهش ها پدیدار می شود و رمز پیشرفت در همه زمینه ها انجام تحقیقات علمی و صحیح است.

وی ادامه داد: تهاجم فرهنگی، آخرین و قویترین حربه دشمنان علیه نظام است که استادان باید پیش تر در هویت بخشی به دانشجو همت بگمارند تا تأثیرگذاری شان مثبت و ماندگار باشد

معاون فرماندار روانسر اظهار داشت: شناسایی آفات اجتماعی و رفع آن ها یکی از مهمترین ویژگی های دانشجویان در شرایط کنونی است.

باباخانی، نقش تعلیم و تربیت در جامعه را مهم برشمرد و افزود: رشد و گسترش جوامع در سایه امنیت پایدار و توجه و اهتمام به مسئله آموزشی است.

همایش قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی اورامانات برگزار شد

همایش بزرگ قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی اورامانات با عنوان " قرآن، ولایت و عزت" در پاوه برگزار شد.

رییس عقیدتی، سیاسی انتظامی پاوه، روز سه شنبه در حاشیه این همایش، هدف از برگزاری این همایش را توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی، آشنایی خانواده های این نیرو با مفاهیم قرآنی و تقویت انگیزه های معنوی انس با قرآن عنوان کرد.

حجت الاسلام رضایی، با تشریح راه های رسیدن به خداوند گفت: پیشه کردن تقوی، عمل صالح، پاک کردن قلوب و خداوند را حاضر و ناظر دانستن بر اعمال و رفتار و کردار در هر زمان و مکان را از جمله راه های رسیدن به کمال و سعادت دانست.

در این همایش فرمانده انتظامی شهرستان پاوه نیز گفت: اگر از قرآن و ولایت جدا شویم عزت و سربلندی را به دست نخواهیم آورد.

سرهنگ پرویز اسدی افزود: خداوند را شاکریم که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی همه مردم ایران از برکات قرآن بهره مند شده اند.

وی، ارتباط با قرآن را مایه سعادت و خوشبختی انسان دانست و گفت: باید در راستای گسترش فرهنگ قرآنی از هیچ کوششی کوتاهی نکنیم.

در ادامه این همایش از 17 نفر از برگزیدگان مسابقه فرهنگی، قرآنی با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد.



