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۵ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۳۰

تهاجم فرهنگی آخرین و قویترین حربه دشمنان علیه نظام است

تهاجم فرهنگی آخرین و قویترین حربه دشمنان علیه نظام است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار روانسر گفت: تهاجم فرهنگی، آخرین و قویترین حربه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد باباخانی ظهر سه شنبه در نشستی که با حضور صاحبنظران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر برگزار شد گفت: اندیشه های ناب در قالب پژوهش ها پدیدار می شود و رمز پیشرفت در همه زمینه ها انجام تحقیقات علمی و صحیح است.

وی ادامه داد: تهاجم فرهنگی، آخرین و قویترین حربه دشمنان علیه نظام است که استادان باید پیش تر در هویت بخشی به دانشجو همت بگمارند تا تأثیرگذاری شان مثبت و ماندگار باشد

معاون فرماندار روانسر اظهار داشت: شناسایی آفات اجتماعی و رفع آن ها یکی از مهمترین ویژگی های دانشجویان در شرایط کنونی است.

باباخانی، نقش تعلیم و تربیت در جامعه را مهم برشمرد و افزود: رشد و گسترش جوامع در سایه امنیت پایدار و توجه و اهتمام به مسئله آموزشی است.

همایش قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی اورامانات برگزار شد

همایش بزرگ قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی اورامانات با عنوان " قرآن، ولایت و عزت" در پاوه برگزار شد.

رییس عقیدتی، سیاسی انتظامی پاوه، روز سه شنبه در حاشیه این همایش، هدف از برگزاری این همایش را توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی، آشنایی خانواده های این نیرو با مفاهیم قرآنی و تقویت انگیزه های معنوی انس با قرآن عنوان کرد.

حجت الاسلام رضایی، با تشریح راه های رسیدن به خداوند گفت: پیشه کردن تقوی، عمل صالح، پاک کردن قلوب و خداوند را حاضر و ناظر دانستن بر اعمال و رفتار و کردار در هر زمان و مکان را از جمله راه های رسیدن به کمال و سعادت دانست.

در این همایش فرمانده انتظامی شهرستان پاوه نیز گفت: اگر از قرآن و ولایت جدا شویم عزت و سربلندی را به دست نخواهیم آورد.

سرهنگ پرویز اسدی افزود: خداوند را شاکریم که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی همه مردم ایران از برکات قرآن بهره مند شده اند.

وی، ارتباط با قرآن را مایه سعادت و خوشبختی انسان دانست و گفت: باید در راستای گسترش فرهنگ قرآنی از هیچ کوششی کوتاهی نکنیم.

در ادامه این همایش از 17 نفر از برگزیدگان مسابقه فرهنگی، قرآنی با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد.


 
کد مطلب 1775737

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