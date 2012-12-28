جزئیات حذف سهمیه بنزین خودروهای لوکس/ پژو و سمند روی لبه تیغ حذف سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 64 میلیون لیتر در روز افزایش یافته به طوری‌که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدی بیش از پنج درصدی برخوردار شده است.

افزایش غیر منتظره مصرف بنزین در سالجاری موجب شده است که دولت سیاست های جدیدی را به منظور کاهش و مدیریت مصرف این فرآورده نفتی در دستور کار قرار دهد و از این رو از ابتدای مهر ماه سالجاری سهمیه بنزین خودروهای آزاد از 500 به 300 لیتر در ماه کاهش یافت.

پیش از آن هم در خرداد ماه سالجاری طرح تبدیل سهمیه های بنزین 100 به 400 تومان اجرا شد که با اجرای این پروژه عملا بنزین در آستانه تابستان سالجاری به صورت 2 نرخی به خودروها عرضه شد.

در آخرین تصمیم گیری‌های جدید بنزینی دولت هم پس از اولتیماتوم به موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی، قرار است از ابتدای بهمن ماه سالجاری سهمیه بنزین خودروهای جدید و صفر کیلومتر داخلی که حجم موتور آنها بالای 1800 سی سی دارند به طور کامل حذف شود.

نکته قابل توجه حذف سهمیه بنزین این دسته خودروها آن است که متوسط مصرف این خودروها در مقایسه با برخی از خودروهای پرمصرف داخلی انواع پژو پارس، 405، 206 صندوق دار و بدون صندوق، پراید، مگان دنده‌ای، تندر 90 و انواع سمند بسیار کمتر بوده است.

پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مقرر شده بود که به تمامی خودروهای کمتر از 2000 سی.سی قدرت موتور سهیمه بنزین اختصاص یابد که با اجرای این طرح جدید برخی از خودروهایی که توسط خودروسازان داخلی مونتاژ و یا تولید می‌شوند دیگر سهمیه بنزین دریافت نخواهند کرد.

نام خودرو قدرت و توان موتور زانتیا 2000 سی.سی هیوندا آوانته 2000 سی.سی مگان 2000 1998 سی.سی پژو 407 2000 سی.سی قشقائی 1997 سی.سی سمند سریر 1800 سی.سی لیفان ایکس 60 1800 سی.سی مزدا سه 2000 سی.سی وانت مزدا 1998 سی.سی ام.وی.ام 530 1971 سی.سی ایکس 33 1971 سی.سی

سناریوی حذف سهمیه بنزین خودروهای لوکس کامل شد

از ابتدای بهمن ماه سالجاری خودروهایی همچون زانتیا، هیوندا آوانته، پژو 407، مزدا سه با 2000 سی.سی قدرت موتور، خودروهایی همچون مگان 2000، سمند سریر، قشقائی، لیفان x60، وانت مزدای دوکابین و تک کابینه، ام.وی.ام 530 و x33 که دارای توان بین 1800 تا 2000 سی.سی قدرت موتور بوده هم سهمیه بنزین اختصاص نمی یابد.

از سوی دیگر برخی از خودروهایی که طرفداران بیشتری در کشور دارند همچون نیو پیکاپ، نیو مورانو، پیکاب، رونیز، ماکسیما، سوزوکی کیزاشی، سوزوکی گراند ویتارا، تیانا، سیبا ون، نارون، وانت کاپرای تک و دوکابین هم که دارای توان موتور بین 2000 تا 2500 سی.سی موتوری هستند هم اصلا رنگ سهمیه بنزین 400 تومانی را به خود نمی بینند.

این در حالی است که سهمیه بنزین خودروهای لوکسی همچون هیوندا جنسیس، تویوتا لندکروز، پرادو، لکسوس، انواع مدل بی.ام.وی، مازاراتی، نسل جدید بنزها و انواع پورشه هم به صورت کاملا آزاد و با قیمت 700 تومانی محاسبه و عرضه می شود.

در همین حال برخی از خودروهای وطنی همچون انواع سمند ال.ایکس، اس.آی، پژو 405 و پژو پارس با توان موتور نزدیک به 1800 سی.سی فعلا از سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی بهره می‌گیرند.

انواع وسائل نقلیه سهمیه بنزین/روزانه شخصی سواری 21 میلیون لیتر موتورسیکلت 7 میلیون لیتر آژانس تاکسی 1.6 میلیون لیتر مسافربر ساماندهی شده 530 هزار لیتر خودرو آموزشگاه 230 هزار لیتر امداد و آمبولانس 130 هزار لیتر وانت بار- نیسان 14 میلیون لیتر تاکسی درون شهری 3.6 میلیون لیتر تاکسی برون شهری یک میلیون لیتر

جزئیات سهمیه روزانه بنزین 400 تومانی انواع خودروها

به گزارش مهر، آمارهای رسمی نشان می دهد که در حال حاضر انواع خودروهای شخصی روزانه 21 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومانی در سطح کشور مصرف می کنند.

همچنین روزانه موتورسیکلت ها هفت میلیون لیتر، مسافربرهای ساماندهی شده 530 هزار لیتر، آژانس ها 1.6 میلیون لیتر، خودروهای آموزشگاه های رانندگی 230 هزار لیتر، تاکسی های درون شهری 3.6 میلیون لیتر، انواع وانت بار و نیسان 14 میلیون لیتر، آمبولانس و خودروهای امدادی 130 هزار لیتر و تاکسی های برون شهری یک نیلیون لیتر بنزین 400 تومانی مصرف می کنند.

میزان فروش بنزین آزاد با نرخ 700 تومانی هم با وجود کاهش 200 لیتری سهمیه ماهانه خودروها نه تنها با کاهش روبرو نشده است که روزانه بیت 10 تا 15 میلیون لیتر در جایگاه های سوخت به فروش می رسد.

در نهایت بر اساس اعلام مسئولان مختلف وزارت نفت هم اکنون بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی در کارت های هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است و حداقل تا پایان تعطیلات نوروز برنامه ای برای سوختن این این سهمیه‌ها ابلاغ نشده است.