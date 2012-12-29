گذری بر حماسه 9 دی در کرمان/حسینیه ثارالله میعادگاه عاشقان ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حماسه 9 دی یکی از روزهای به یاد ماندنی و از ایام الله در کرمان محسوب می شود در این روز هزاران نفر از مردم کرمان با راهپیمایی و در نهایت تجمع روبرو حسینه ثارالله کرمان یکی از شگفتیهای حضور و بصیرت را خلق کردند.

از سوی دیگر مداح اهل بیت در کرمان با حماسه سرایی در این روز و سینه زنی مردم در خیابانها صحنه هایی پر شور آفرید که به سادگی از یاد کریمان نخواهد رفت.

در این میان نباید از نقش روشنگرانه آیت الله سید یحیی جعفری امام جمعه و نماینده ولی فقیه در کرمان نیز گذشت.

ایشان به همراه آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد با موضع گیریهای روشنگرانه خود نقش مهمی در حماسه 9 دی در کشور خلق کردند و نشان دادند مردم کرمان با روشنگری این سید فرزانه بصیرت و آگاهی را پیشه کرده اند.

انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب نوظهور، اسلامی و شیعی در جهان از همان اول پیروزی در سال57 فتنه ها و توطئه های بسیاری را پشت سرگذاشت، فتنه هایی همچون ملی گراها، منافقین، لیبرال ها، خلق مسلمان، کودتای نوژه، ترور شخصیت های برجسته کشوری و روحانیت، شرارت در کردستان، جنگ تحمیلی، تحریم ها، تهاجم فرهنگی، فتنه تغییر در اصول بنیادین نظام و در نهایت فتنه انقلاب سبز در سال 88 بروز کرد که همه این ها نشان از دشمنی استکبار با ملت ایران و آرمان های انقلاب است.

هرچند فتنه انقلاب سبز از سال ها قبل و در دستگاههای اطلاعاتی خارج از کشور طراحی شده بود اما بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری به صورت علنی کلید خورد و با بهانۀ تقلب در انتخابات وارد فاز اول اجرا شد. بیان شبهه تقلب در انتخابات توسط دوتن از کاندیداهای شکست خورده موجی از شبهه و سئوال را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخت.

رهبرمعظم انقلاب دستور دادند تا ده درصد از صندوق های رأی بازخوانی شود اعلام صحت انتخابات از رسانه ملی هرچند که مردم را آرام کرد اما آتش فتنه فتنه گران را نخواباند.

تلخ کردن شیرینی انتخابات

فتنه 88، شیرینی حضور هشتاد و پنج درصدی واجدین شرایط در انتخابات را به کام ملت تلخ کرد و فتنه گران در روز قدس با روزه خواری به صورت علنی در ملأ عام شعار نه غزه ، نه لبنان سردادند و در 13 آبان به حمایت از آمریکا برخواستند. 16 آذر روز دانشجو نیز زهری بزرگ در پیاله ملت ریخته شد و اغتشاشگران به تمثال امام امت(ره) بی احترامی کردند اما گورستان فتنه گران در 6 دی ماه سال 88 مصادف با عاشورای حسینی رقم خورد ، روزی که فتنه گران در روز عزای سرور و سالارشهیدان ، با پایکوبی و شادی طینت یزیدی خود را نشان داده و غیرت حسینی ملت رابه جوش آوردند.

نتیجه آن شکل گیری حماسه ای بزرگ در 9 دی و با حضور همه اقشار مختلف مردم بود که در 22 بهمن نیز ادامه یافت و آبی سرد شد برآتش فتنه سبز هرچند که شعله های آن هنوز در زیر خاکستری ها در حال جولان دادن است.

نقش بیگانگان و استکبار جهانی در شکل گیری و حمایت از فتنه گران

« در ایران نظام را با جنبش سبز منهدم می کنیم» این سخن را سناتور «مک کین» کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات 2008 مصادف با 1384 هـ .ش) آمریکا برزبان آورد. مک کین چهار سال قبل از بروز فتنه جنبش سبز را یکی از امیدهای آمریکا برای نابودی ایران می داند.

در بُعد خارجی، محافل آکادمیک و رسانه ای آمریکا، دفاتر ویژه آمریکا در کشورهای مختلف و سفارتخانه های غربی سه کانون توطئه برای تغییر حکومت در ایران می شوند . طبق آمار بدست آمده در فاصله سال های 1371 تا 1388 همزمان با فتنه سبز در ایران، هشت دفتر ویژه در دبی، بگرام ، بیشکک، باکو، سلیمانیه ، آمستردام ، لندن و واشنگتن به منظور ارتباط گیری ، هماهنگ سازی ، آموزش و تجهیز افراد زیرنظر سیا و یا پنتاگون فعالیت می کردند که از این میان دفتر دبی استثنائا" زیر نظر معاون اول رییس جمهوری آمریکا وظیفه شناسائی نخبگان ایرانی و کشاندن آن ها به این دفاتر را برعهده دارد.

نقش سفارتخانه های غربی در فتنه 88

علاوه براین دفاتر ویژه ، دست کم 17 سفارتخانه غربی نیز در جمع آوری اطلاعات از ایران با آمریکا همکاری داشتند و سفارت انگلیس به تجهیزمالی مخالفان و پشتیبانی آنان پرداخت. همه این ها در فتنه سال 88 به صورت عملیاتی تر به مقابله با نظام اسلامی پرداختند. به نحوی در میان اغتشاشگران بازداشت شده سال 88 عوامل سفارتخانه های غربی نیز به چشم می خورند.

اتاق های فکر فتنه

در این میان 700 اتاق فکر نیز درآمریکا به صورت خاص روی مسائل ایران برنامه ریزی و مطالعه دارند و به طور معمول هفته ای یک مقاله و هر دو ماه یکبار یک گزارش در روزنامه ها و سایت های خود منتشر می کنند. علاوه بر این مثلث شوم یعنی دفاتر ویژه ، سفارتخانه ها و اتاق های فکر برای ضربه زدن به ایران ، در اوج فتنه 88 در «دفتر هماهنگی امور ایران» تحت ریاست معاون اول اوباما در کاخ سفید نیز شکل می گرفت . دراین میان اوباما شخصا" از لزوم تغییر در حکومت ایران سخن گفت و نیروهای نظامی آمریکایی در جریان فتنه 88 به مرزهای غربی ایران نزدیک شدند.

تهاجم رسانه های غربی برای دامن زدن به شبهه تقلب در انتخابات

اگر نگاهی به سیاست های رسمی رسانه های غربی در فاصله آذرماه 87 تا انتخابات ریاست جمهوری بیاندازیم دیده می شود که تلویزیون فارسی زبان BBC همراه باشبکه های آمریکایی و سایت های فارسی الجزیره قطر و العربیه العربستان در یک جبهه مشترک رسانه ای سعی کردند قبل از برگزاری انتخابات، میرحسین موسوی را پیروز قطعی انتخابات معرفی کرده و بر روی جدی بودن احتمال تقلب تاکید کنند.

سایت های اینترنتی ، تویتر،فیس بوک و یوتیوب نیز که درظاهر خصوصی ولی در واقع توسط سیا راه اندازی شده اند نیز زبان مشترک دشمن شدند. BBCفارسی یک هفته قبل از انتخابات ایران برنامه های خود را از 6 ساعت در روز به 24 ساعت در روز افزایش داد و در روز انتخابات با گزارش های پی درپی به شبهه افکنی پیرامون تقلب در انتخابات پرداخت.

علل ایجاد فتنه و شبهه تقلب بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری

پروژه تقلب در انتخابات فتنه ای برای تغییر اصول و بنیان های اساسی ایران در نهایت براندازی حکومت بود. مصطفی تاج زاده یکی از عناصر میانی فتنه بعد از بازداشت در اعترافات خود می گوید: اگر نظام ، ابطال را می پذیرفت آنگاه ما بحث عدم صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور و به طور کلی همه نهادهای نظام را برای برگزاری مجدد انتخابات دنبال می کردیم و نظام را به ساز و کار دیگری که لازمه آن تعویق یکساله انتخابات بود ، وادار می کردیم و دراین یک سال طبعا" نهادهای نظام بخصوص دولت به تعلیق در می آمد و اوضاع از کنترل نظام خارج می شد آنگاه در این یک سال ما زمینه تغییرات اساسی در نظام را فراهم می کردیم.

زمینه سازی برای پیروزی

یکی دیگر از علل ایجاد فتنه زمینه سازی برای پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات بود طبق اسناد و خبرهای موثق قرار بود بعد از پیروزی موسوی حامیان فتنه طی اعلامیه ای فهرستی از تغییرات اساسی همچون تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه را منتشر و از هواداران خود بخواهند تا تحقق آن خیابان ها را ترک نکنند راهپیمایی 30 خرداد یک روز پس از فراخوان رهبری به آرامش و دعوت به تعقیب ادعاها از مجاری قانونی – حرکتی درجهت شکستن حریم رهبری و فصل الخطاب بودن ایشان طراحی شده بود.

عوامل موثر درایجاد فتنه

در شکل گیری فتنه سال 88 گروهک ها و افرادی نیز از داخل کشور ، ضد انقلاب خارج نشین را همراهی کرده و متاسفانه با زبان استکبار همزبان شدند. این افراد که خود زمانی در نظام مسئولیت داشتند وجز یاران امام و انقلاب بودند متاسفانه همچون طلحه وزبیر از خط انقلاب جدا شده و با بدترین گروهک ها و جریانات ضد انقلاب هماهنگ و همراه شدند و در خارج از کشور نیز گروهک های ضد انقلاب همچون سلطنت طلب ها، توده ای ها، چریک های فدایی، منافقین، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها ، گروهک های تروریستی همچون تندر، پژاک و گروهک تروریستی ریگی حضور فعالی در فتنه 88 داشتند. علاوه بر این ها اوباش تهران نیز فتنه گران را همراهی می کردند.

عوامل موثر در مهار فتنه 88

در جریان فتنه 88 و در حالی که بعضی از افراد دچار مسمومیت و انفعال شده بودند رهبر معظم انقلاب با درایت و بصیرت فوق العاده وارد میدان شد و در اولین قدم با فراخواندن میرحسین موسوی در 26 خرداد ماه از او خواست تا فکر آشوب طلبی را کنار بگذارد و شکایت های خود را در چارچوب قانون پیگیری کند.

رهبری یک هفته ضمن ارشاد و هدایت به فصل الخطاب قرار دادن قانون در همه موضوعات پرداخت و سپس در خطبه های 29 خرداد ابعاد توطئه های بیگانگان علیه کشور را به صراحت برای مردم بیان کرد و به آگاهی بخشی و بصیرت افزایی برای توده های مختلف مردم پرداخت.

بازخوانی 10 درصد از صندوق های رای

تدبیر دیگر رهبری تمدید یک هفته ای شکایات و دستور برای بازخوانی تصادفی 10 درصد از صندوق های رأی بود و در این میان از اعضای ستادهای انتخاباتی و چهار کاندیدا خواست مدارک و نظرات خود را در مورد ادعاهای خود بیان کنند.

در این میان و در حالی که بسیاری از مردم و گاه مسئولین معتقد بودند که باید با فتنه گران برخورد کرد و از طریق مجاری قضایی اقدام شود تدبیر رهبری برایجاد یک دادگاه از افکار عمومی ملت و شناخت چهره واقعی سران فتنه بود و در این راستا رهبر معظم انقلاب به مناسبت های مختلف و در هر سخنرانی لایه هایی از فتنه و توطئه دشمن را برای مردم بیان می کردند.

عدم استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی

اما آنچه از تدابیر رهبری قابل توجه خاص است عدم استفاده از نیروی نظامی و انتظامی نیز برای فتنه گران و دشمنان داخلی و خارجی این پیام را داشت که ایران در شرایط بحرانی نیست نظام با اتکاء به مردم و وجود رهبری آگاه می تواند فتنه های داخلی خود را مهار کند.

رهبری در دوران فتنه هیچ گاه دستور زندانی کردن سران فتنه را صادر نکردند و از مسئولین و همه آحاد ملت خواستند طبق قانون عمل کنند و با این امر به جهانیان اثبات کردند ایران ظرفیت شنیدن صدای مخالف را دارد و این قانون و محاکم قضائی هستند که مسئولیت رسیدگی به اینگونه موارد را دارند و محاکم قضائی و سایر نیروها و مراکز ذیربط طبق قانون عمل کردند و این خود فتنه گران بودند که با توطئه ها و فتنه های خود گور خود را کنده و به انزوای تاریخی و ملی رفتند.

پایبندی ملت به ارزش های دینی و عاشورایی

گورستان فتنه گران در 6 دی ماه 88 مصادف با عاشورای حسینی رقم خورد ملت ایران که درعاشورای حسینی سیاهپوش و عزادار سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) بودند با عده ای هنجار شکن مواجه شدند که در روز شهادت امام حسین (ع) به پایکوبی و جشن و سرور پرداختند این حرکت فتنه گران این فراز از زیارت عاشورا را در ذهن تداعی می کرد که یزیدیان نیز روز عاشورا را روز شادی و شادمانی دانستند. این حرکت فتنه گران نقاب از چهره واقعی آنان برداشت و صف ملت را از آنان جدا کرد.

علت شکست فتنه سال 88

رهبر معظم انقلاب یک هفته پس از شروع فتنه در خطبه های نماز جمعه ضمن افشای طرح مشترک غرب و فتنه گران داخلی ، چرایی شکست این طرح را بیان کرده و فرمودند: خیال کردند ایران هم گرجستان است چند سال قبل از این، جورج سوروس- یک سرمایه دار صهیونیست آمریکایی طبق ادعای خودش که در رسانه ها نقل شد، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم و در گرجستان انقلاب مخملی راه انداختم حکومتی را بردم و حکومتی را آوردم احمق ها خیال کردند جمهوری اسلامی ایران و این ملت عظیم هم مثل آنجاست، ایران را با کجا مقایسه می کنید؟ مشکل دشمنان ما این است که هنوز ملت ایران را نشناخته اند.