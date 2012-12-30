امیدواریم دولت پس از برکناری وزیر بهداشت بودجه معوقه این وزارتخانه را پرداخت کند

شاهین محمد صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس درگفتگو با خبرنگار مهر درارتباط با برکناری وزیربهداشت، اظهار کرد: این تغییروتحولات درآستانه پایان دولت کمکی به اداره دولت و وزارتخانه های آن نمی کند.

وی افزود: به نظر می رسد اگر این مساله با سعه صدر بیشتر و گفتگو حل می شد دیگر نیازی به این تغییرات نبود. از سوی دیگر مسئول جدیدی که می آید خیلی فرصت برنامه ریزی ندارد و قاعدتا یکسری از افراد را مطابق نظر خود تغییر می دهد و نیروهایی که دروزارتخانه هستند از این نظر ثبات کاری ندارند و نمی دانند که چگونه باید عمل کنند و این موارد باعث اشکال در فعالیت های این وزارتخانه می شود .

صادقی تصریح کرد: شخصی هم که به عنوان وزیر بهداشت معرفی می شود فرصت زیادی برای گرفتن رای اعتماد واداره وزارتخانه خود ندارد که در این زمینه نیزمشکلاتی برای وزارتخانه ایجادخواهد کرد.

نماینده مردم کازرون با بیان اینکه طبق قانون رئیس جمهور حق تغییر وزیر را دارد، بیان کرد:گرچه عزل وزیر حق قانونی رئیس جمهوراست اما درشرایط امروز این موضوع را خیلی به صلاح کشور و وزارتخانه بهداشت نمی دانیم و ارزیابی مثبتی از این تغییر و تحولات نداریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: امیدواریم که حداقل آقای رئیس جمهور پس از تغییر و تحولاتی که بوجود آورده است، آن اعتباراتی که پیش ازاین باید به وزارت بهداشت اعطا می شد را پرداخت کند تا مشکلات مراکز درمانی و دانشگاه ها تا اندازه ای برطرف شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس درپایان با اشاره به اینکه هنوز تغییر کابینه دولت به نیم نرسیده است، گفت: بحثی که در هئیت رئیسه شده این بوده است که تغییرات دولت به نصف وزارتخانه ها نرسیده است و درنتیجه نیازی به رای اعتماد کلی مجدد نیست.