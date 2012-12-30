به گزارش خیرنگار مهر، یونس امیری عصر شنبه به مناسبت گرامیداشت یوم الله 9دی در گچساران گفت: حماسه بزرگ 9 دی یادآور فداکاریهای وتلاشهای امامان شیعه برای حفظ و استمرار دین مبین اسلام است.

امیری افزود: این حماسه، برگ زرین دیگری از تاریخ پر از نور اسلام و انقلاب است.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی همیشه در کمین نشسته اند تا از کوچکترین غفلت مردم در جهت اهداف پلید خود بهره برداری کنند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد افزود: مردم هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی در حماسه 9 دی ثابت کردند که ولایتمداری خود را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.

امیری با بیان اینکه یوم الله 9 دی سال 88 حادثه کوچکی نیست، اظهارداشت: حرکت عظیم و تاریخی مردم در 9 دی شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

امیری تاکید کرد: حماسه تاریخی 9 دی باید به عنوان برگی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران به نسل های آینده منتقل گردد.