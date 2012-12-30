15 موسسه قرآنی جدید در شادگان راه اندازی می شود

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ظرفیتهای بالای این شهرستان در مسائل قرآنی و علاقمندی مردم ولایتمدار آن به مباحث قرآنی و دینی از گسترش علوم قرآنی به عنوان اهداف اصلی راه اندازی این موسسات نام برد.

وی افزود: در زمان حاضر، دو موسسه قرآنی در این شهرستان مشغول فعالیت و دو موسسه دیگر نیز در حال تکمیل مراحل صدور مجوز هستند.



بهرامی همچنین از اهدای بسته های فرهنگی قرآنی در نشستهای کمیته قرآنی در میان مسئولان شهرستان خبر داد و اظهار کرد: بسته های مذکور با همکاری اداره امور قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تهیه شده است