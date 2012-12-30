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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۸

بهرامی:

15 موسسه قرآنی جدید در شادگان راه اندازی می شود

15 موسسه قرآنی جدید در شادگان راه اندازی می شود

شادگان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان گفت: تا پایان سال جاری 15 موسسه قرآنی جدید در این شهرستان راه اندازی می شود.

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ظرفیتهای بالای این شهرستان در مسائل قرآنی و علاقمندی مردم ولایتمدار آن به مباحث قرآنی و دینی از گسترش علوم قرآنی به عنوان اهداف اصلی راه اندازی این موسسات نام برد.

وی افزود: در زمان حاضر، دو موسسه قرآنی در این شهرستان مشغول فعالیت و دو موسسه دیگر نیز در حال تکمیل مراحل صدور مجوز هستند.

بهرامی همچنین از اهدای بسته های فرهنگی قرآنی در نشستهای کمیته قرآنی در میان مسئولان شهرستان خبر داد و اظهار کرد: بسته های مذکور با همکاری اداره امور قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تهیه شده است
کد مطلب 1779126

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