۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۳۵

سلیلی:

ترفند جدید دشمن ضربه زدن به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری است

بهشهر - خبرگزاری مهر: یک استاد علوم سیاسی دانشگاههای مازندران گفت: دشمن با ترفند جدید خود در صدد ضربه زدن به انتخابات ریاست جمهوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی سلیلی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت نهم دی شهرستان بهشهر اظهار داشت: باید به پیاده نظام های دشمن که تاکنون از راه رفته برنگشته اند بگوییم که در توبه باز بوده و بعد از توبه می توانند همچون مردم عادی زندگی کنند.

وی از سپاه بعنوان بازوان نیرومند نظام یاد کرد و یادآور شد: دشمن از این نیروهای متعهد هراسان است و ترس و واهمه دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به درپیش بودن انتخابات در خرداد 92 اظهار داشت: دشمن بیکار ننشسته است و از هر ترفند و توطئه ای برای ضربه زدن به نظام استفاده می کند.

وی بیان داشت: مطمئن باشید که در انتخابات آینده در خرداد سال 92، حضور و مشارکت بالای 90 درصدی ملت را در پای صندوق های رای خواهیم داشت و به این مسئله شک نکنید.

سلیلی یادآور شد: ملت مدل دولت پرکار، سینه چاک در برابر رهبر و ولایتمدار را قبول دارند و راه خود را با انتخاب اصلح پیدا می کنند و تعیین مصداق برای ما سخنان رهبری است که در آینده بازگو می شود.

این استاد دانشگاه گفت: نظام اسلامی ما با فتنه 88 و حضور حماسی مردم در نهم دی ماه بیمه شده است و از گزندهای دشمنان در امان است.

وی افزود: در طول انتخابات 88 و همچنین در جریان فتنه گروههای برانداز نظام سعی کردند از راههای مختلف وارد شوند تا به این نظام و رهبری ضربه وارد کنند که خوشبختانه درایت رهبری و هوشیاری مردم مانع از تحقق این اهداف شوم شد.

سلیلی با بیان اینکه بزرگتنرین کیفر خواست فتنه 88 را مردم صادر کردند تصریح کرد: مردم ما با آگاهی و حب و دوستی به ولایت در نهم دی ماه 88 آنچنان خروشان به میدان دفاع از حق و ولایت آمدند که دشمن را به عقب نشینی واداشتند.

وی ادامه داد: اکنون نظام ما با دارا بودن مردم متدین و حامی رهبری بزرگترین نیرو را بنام ولایت فقیه دارد و تامادامی که به این نیرو مجهز باشیم آسیبی به مملکت ما وارد نمی شود.

