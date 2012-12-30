ترفند جدید دشمن ضربه زدن به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی سلیلی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت نهم دی شهرستان بهشهر اظهار داشت: باید به پیاده نظام های دشمن که تاکنون از راه رفته برنگشته اند بگوییم که در توبه باز بوده و بعد از توبه می توانند همچون مردم عادی زندگی کنند.



وی از سپاه بعنوان بازوان نیرومند نظام یاد کرد و یادآور شد: دشمن از این نیروهای متعهد هراسان است و ترس و واهمه دارد.



این استاد دانشگاه با اشاره به درپیش بودن انتخابات در خرداد 92 اظهار داشت: دشمن بیکار ننشسته است و از هر ترفند و توطئه ای برای ضربه زدن به نظام استفاده می کند.



وی بیان داشت: مطمئن باشید که در انتخابات آینده در خرداد سال 92، حضور و مشارکت بالای 90 درصدی ملت را در پای صندوق های رای خواهیم داشت و به این مسئله شک نکنید.



سلیلی یادآور شد: ملت مدل دولت پرکار، سینه چاک در برابر رهبر و ولایتمدار را قبول دارند و راه خود را با انتخاب اصلح پیدا می کنند و تعیین مصداق برای ما سخنان رهبری است که در آینده بازگو می شود.

این استاد دانشگاه گفت: نظام اسلامی ما با فتنه 88 و حضور حماسی مردم در نهم دی ماه بیمه شده است و از گزندهای دشمنان در امان است.



وی افزود: در طول انتخابات 88 و همچنین در جریان فتنه گروههای برانداز نظام سعی کردند از راههای مختلف وارد شوند تا به این نظام و رهبری ضربه وارد کنند که خوشبختانه درایت رهبری و هوشیاری مردم مانع از تحقق این اهداف شوم شد.



سلیلی با بیان اینکه بزرگتنرین کیفر خواست فتنه 88 را مردم صادر کردند تصریح کرد: مردم ما با آگاهی و حب و دوستی به ولایت در نهم دی ماه 88 آنچنان خروشان به میدان دفاع از حق و ولایت آمدند که دشمن را به عقب نشینی واداشتند.



وی ادامه داد: اکنون نظام ما با دارا بودن مردم متدین و حامی رهبری بزرگترین نیرو را بنام ولایت فقیه دارد و تامادامی که به این نیرو مجهز باشیم آسیبی به مملکت ما وارد نمی شود.