  1. بین الملل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۰

لیبرمن امروز دادگاهی می شود

لیبرمن امروز دادگاهی می شود

وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به اتهام سوء استفاده از پست خود و همچنین فساد مالی محاکمه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، دادگاه "مجیستریت" بیت المقدس امروز برای محاکمه "آویگدور لیبرمن" تشکیل جلسه می دهد.

وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی به اتهام انتخاب "زعیو بن آریش" به عنوان سفیر رژیم صهیونیستی در لتونی و همچنین فساد مالی محاکمه می شود.

براساس این گزارش، لیبرمن متهم است که در مورد انتخاب بن آریش، "در امانت خیانت کرده" و بن آریش نیز بعدها اطلاعاتی را بصورت محرمانه در اختیار بلاروس قرار داده که موجب آغاز تحقیقاتی علیه لیبرمن در این کشور شده است.

در دادگاه امروز "دنی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به عنوان شاهد حضور خواهد داشت.

اتهام دیگر لیبرمن فساد مالی و پولشویی است. این در حالی است که در صورت به نتیجه رسیدن پرونده های متعدد علیه لیبرمن که بیشتر آنها متعلق به سالهای 2001 تا 2008 در دوره نمایندگی وی در کنیست(پارلمان) است، محکومیت زندان 10 ساله در انتظار وی خواهد بود.
 
به جریان افتادن این پرونده ها سبب شده آینده سیاسی حزب "اسرائیل خانه ما" به رهبری لیبرمن نیز به خطر افتاده و بخت راستگراهای افراطی در انتخابات پارلمانی پیش رو کاهش یابد. 

کد مطلب 1779144

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