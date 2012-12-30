به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت این رقابتها فردا دوشنبه با برگزاری شش دیدار از هفته ششم و هفتم درخانه تکواندو تهران به پایان می‌ رسد. مهمترین بازی‌های این هفته در حالی انجام می شود که یک سوی آن شهرداری ورامین است.

شاگردان پیام خانلرخانی ابتدا به دیدار تیم صدرنشین قوامین ناجا می روند و سپس با دانشگاه آزاد دیدار می کنند. بدون شک جذابترین بازی هفته را شهرداری و ناجا برگزار می کنند. جایی که جوانان با آتیه ای چون سلیمانی، رضایی، خدابخشی، امامی و ... یک مصاف دیدنی خواهند داشت.

قوامین که هم اکنون 12 امتیازی است بعد از دیدار با شهرداری در یک جدال نه چندان دشوار با مس کرمان مبارزه می کند. اگر کسب سه امتیاز این بازی دوم را برای ناجا محتمل بدانیم قوامین از هم اکنون قهرمان نیم فصل است و شهرداری ورامین که با هشت امتیاز در خانه دوم جدول ایستاده برای آنکه همچنان در تعقیب صدرنشین باشد باید حداقل 4 امتیاز از این دو بازی دشوار خود کسب کند.

استیل البرز هم که با هفت امتیاز در مکان سوم تیم سوم جدول است در تنها بازی خود به دیدار ساپیا می رود. شاگردان مرتضی کریمی در حالی آخرین بازی نیم فصل اول را برگزار می کنند که نیم نگاهی به بازیهای شهرداری خواهند داشت تا در صورت لغزش، یک پله در جدول بالا بروند.

اما مس کرمان که این فصل حال روز خوشی ندارد قبل از دیدار با ناجا باید با ملی حفاری مبارزه کند. حفاری این فصل با خرید های خوبی چون فرزاد عبدالهی ، کوروش رجلی و مسعود حجی زواره سروصدای زیادی کرد ولی تا اینجای کا نتایج خوبی نگرفته است. این تیم قبل از مبارزه با مس ، ساپیا را پیش رو دارد و در صورت کسب شش امتیاز هر دو بازی می تواند اوضاع خود را در جدول سرو سامان دهد.