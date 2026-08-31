جمور: عوارض پروانه ساخت در کرمانشاه تا پایان شهریور به نرخ ۱۴۰۴ است

علی جمور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای سیاستهای تشویقی و با هدف رفاه حال شهروندان، عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی در صورت پرداخت نقدی تا پایان شهریورماه سال جاری به نرخ سال ۱۴۰۴ محاسبه و وصول خواهد شد.
وی افزود: این تصمیم با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و شهروندان کرمانشاهی میتوانند از این فرصت ویژه برای دریافت پروانه ساختمانی استفاده کنند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه گفت: شهروندانی که قصد دریافت پروانه ساخت دارند، میتوانند با مراجعه به شهرداریهای مناطق هشتگانه کرمانشاه نسبت به انجام مراحل مربوطه اقدام و از امکان پرداخت عوارض به نرخ سال گذشته بهرهمند شوند.
جمور با تأکید بر رویکرد شهرداری کرمانشاه در حمایت از شهروندان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تسهیل امور شهروندان و ایجاد فرصت مناسب برای افرادی که قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند، اجرا میشود.
وی در پایان تأکید کرد: شهرداری کرمانشاه خود را خدمتگزار مردم میداند و تلاش میکند با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان را فراهم کند.
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