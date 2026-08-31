به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجمع نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه به میزبانی استاندار قم و با حضور مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان برگزار شد.
در این نشست حاضرین در موضوعات مختلف قم به تبادل نظر پرداختند و دیدگاههای خود را درباره راهکارهای موجود برای حل مسائل استان مطرح کردند.
بررسی موانع موجود در مسیر اجرای برنامههای توسعهای استان بخشی از برنامه های این نشست بود و حاضران پیشنهادهای خود را برای تسهیل روند اجرای این برنامهها ارائه کردند.
ذوالنوری، رئیسی و روانبخش، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در این نشست حضور داشتند و در جریان مباحث مطرحشده درباره مسائل استان قرار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی، رئیسکل دادگستری استان قم، و سلطانی، دادستان قم، نیز در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در بررسی موضوعات مرتبط با استان ارائه کردند.
خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، حسین مهدویراد، مدیرکل حوزه استاندار، و جمعی از مدیران استانی نیز از دیگر حاضران این نشست بودند.
در پایان این جلسه، دیدگاههای مطرحشده درباره مسائل و برنامههای توسعهای قم مورد جمعبندی قرار گرفت و بر پیگیری موضوعات مطرحشده از مسیرهای اجرایی تأکید شد.
قم- نشست مجمع نمایندگان مردم قم با حضور استاندار، مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان برگزار و راهکارهای رفع موانع و تسهیل اجرای برنامههای توسعهای بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجمع نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه به میزبانی استاندار قم و با حضور مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان برگزار شد.
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