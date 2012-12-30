به گزارش خبرگزاری مهر، داوود تک فلاح معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با اعلام این خبر افزود: سازمان دارالقرآن الکریم در راستای عملیاتی کردن اهداف سند راهبردی فعالیتهای قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی و پایهگذاری افقها و فعالیتهای نوین و اثرگذار جهت کاربردیتر نمودن آموزههای قرآن کریم در متن زندگی آحاد جامعه کارگاههای یکروزه «قرآن و سبک زندگی» را طراحی و اجرا میکند.
وی ادامه داد: در همین راستا به استانهای اردبیل، تهران، خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مرکزی، مازندران و سیستان و بلوچستان بخشنامه مربوطه جهت برگزاری کارگاهها ارسال شده است.
معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم همچنین از برگزاری نخستین دوره از این کارگاههای یکروزه که برای عموم علاقهمندان پیشبینی شده است، در 19 بهمن در اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با عنوان کارگاه «شفاء» و با حضور استاد حسین اقبالینسب خبر داد.
تک فلاح تصریح کرد: این کارگاهها با عنوان کلی «قرآن و سبک زندگی»، تحت عناوین فرعی مهارتهای پایه در خودباوری معنوی، مهارتهای بازآفرینی شخصیت، تجربه و آرامش، شفاء (رویکرد درمان جویانه به قرآن کریم)، کارگاه مهارتهای تحول معنوی در هسته زندگی، خانواده موفق، ارتقاء در مهارتهای 10گانه زندگی و مهارت های زندگی در حیات طیبه برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: مدت زمان برگزاری کارگاههای یکروزه «قرآن و سبک زندگی» بنا به شرایط مخاطبان و عنوان فرعی کارگاه، بین 2 تا 8 ساعت در یک روز خواهد بود.
معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم اظهار داشت: محوریت آموزش این کارگاهها، طریقه استفاده کاربردی از آموزههای تربیتی قرآن و مباحث میان رشتهای مرتبط در علوم مدیریت، برنامهریزی و روانشناسی است که با هدف اصلاح و ارتقاء سبک زندگی و مهارت ورزی در قرآنی کردن لایههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی مخاطبان ارائه میشود.
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